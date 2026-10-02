У Великій Британії авіакомпаніям заборонять розлучати дітей з батьками в літаках

Нововведення мають набути чинності до початку літнього сезону відпусток 2027 року.

Уряд Великої Британії представив законопроект, який заборонить авіакомпаніям стягувати з батьків додаткову плату за можливість сидіти поруч зі своїми дітьми в літаку.

Нове правило зобов'яже авіакомпанії безкоштовно надавати місця дітям віком до 14 років поруч із батьками або дорослими, які їх супроводжують, пише The Independent.

Також, згідно з документом, пасажирам більше не доведеться платити за виправлення помилки в імені під час бронювання квитка.

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Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що ці регуляторні зміни є частиною більш масштабної кампанії з боротьби з "дрібними, але численними зборами", з якими стикаються сім'ї під час планування відпустки.

"Стягувати плату з батьків лише за те, щоб вони могли сидіти поруч зі своїми дітьми, – це, простіше кажучи, грабіж. Вимагати значну суму за звичайну помилку в формі бронювання – теж неправильно. Людям набридли ці дрібні, але такі, що в підсумку набігають до чималої суми збори, тому я маю намір покласти їм край", – заявив британський прем'єр.

За даними Міністерства транспорту Великої Британії, на сьогодні спільне розміщення батька чи матері з дитиною під час перельоту туди й назад може коштувати до 104 фунтів стерлінгів (близько 6200 гривень).

Очікується, що уряд запровадить ці заходи до початку літнього сезону відпусток наступного року.

Інші новини авіакомпаній

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше американська авіакомпанія American Airlines, яка вважається найбільшою у світі, вирішила порадувати нещасних власників середніх місць на своїх рейсах – вони отримають пріоритетне право поліпшити своє становище.

У свою чергу генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі попередив туристів про "значне" зростання цін на авіаквитки наступного літа на тлі наслідків кризи на Близькому Сході.

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