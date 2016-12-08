На Харківщині Приватбанк за програмою "КУБ" прокредитував малий і середній бізнес на 52 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні. 8 грудня, під час бізнес-форуму «Україна — країна підприємців» сказав директор головного регіонального управління Приватбанку у Харківській області Андрій Терещенко.

Він нагадав, що програма «КУБ» діє на Харківщині з квітня.

«На Харківщині 400 проектів ми зробили, 52 млн грн ми профінансували на Харківщині. У цілому по Україні на 1,5 млрд грн. профінансований малий і середній бізнес. Середня сума по Харкову – 79 тис. грн», - сказав Терещенко.

Він також додав, що в рамках цієї програми за 7 місяців цього року по Україні створено 81 тис. робочих місць.

«Основа державності — це малий і середній бізнес. Великий бізнес не буде працювати, якщо не буде дрібного бізнесу. Чекати від великого бізнесу сьогодні створення великої кількості робочих місць не треба. Тому що це великі гроші, а там високі технології, мова вже йде про штучний інтелект», - наголосив Терещенко.

Він також закликав місцеву владу і банківський бізнес підтримувати підприємців та мотивувати їх створювати нові робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, Одесі, Херсоні та Чернівцях розпочали роботу регіональні бізнес-форуми «Україна — країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.