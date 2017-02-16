Український малий і середній бізнес має хороші шанси завойовувати світові ринки через торгівлю в Інтернет – експерт

Український малий і середній бізнес має добрі шанси завойовувати світові ринки через торгівлю в Інтернет, повідомляє Новий час з посиланням на ініціатора проекту E-Export School при "Укрпошті" Юлію Павленко.

"Побудова бізнесу у форматі e-соммегсе export - проста річ, абсолютно зрозуміла, потрібно вловити логіку того, як ці процеси функціонують, - розповідає ініціатор освітнього проекту E-Export School при "Укрпошті" Юлія Павленко. - Підприємці з мінімальною підготовкою можуть розпочати свій бізнес онлайн та досягти успіху".

Читайте такожМалий і середній бізнес в Україні забезпечує майже 80% робочих місць - Мінекономрозвитку

На думку Павленка, міжнародна торгівля через інтернет - це шанс для малого бізнесу нарешті розбагатіти. "Нещодавно я зрозуміла, - каже Павленко, є відмінна ніша для нестандартного експорту".

У той же час у статті наголошується, що найбільшим попитом тут користуються електроніка, одяг, іграшки, предмети хендмейд і так далі. При цьому просувати свої товари дрібні підприємці можуть, наприклад, через Kickstarter, Amazon, Ebay, Etsy, Facebook і інші подібні сервіси, не виходячи з офісу і не володіючи великими виробничими потужностями.

Разом з тим підприємці, яким вдалося побудувати подібний бізнес, констатують, що є й прикрі моменти. Наприклад, ступінь довіри до українських компаній у світі все ще на низькому рівні.

При цьому, за даними Укрпошти, у 2015 році відбувся невеликий зростання в 4% обсягів поштових відправлень - рекомендовані листи, пакети і бандеролі до 5 кг на експорт. А ось в 2016-му цей стрибок досяг 25%.