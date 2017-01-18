В УСПП вважають, що бізнес вимагає умов для розвитку, а не "червоної ганчірки" у вигляді штрафів

Замість максимального стимулювання приватної підприємницької ініціативи законодавчі нововведення з початку 2017 вже призвели до закриття десятків тисяч ФОП, а решта можуть зіткнутися з величезними штрафами. Коли країні потрібен економічне піднесення більш ніж 0-1% ВВП, то малому та середньому бізнесу необхідно надати максимальну підтримку, прибрати всі перешкоди на його шляху, відзначають в Антикризовому раді громадських організацій та УСПП.

Багато представників ділового співтовариства вже висловили свою стурбованість нововведеннями сплати ЄСВ ФОПами (704 грн.) при відсутності доходів останніх. За різними даними, від 120 до 160 тис. таких підприємців припинили свою діяльність з грудня 2016 року. Висока ймовірність переходу деяких з них «в тінь» – особливо тих, хто здійснює сезонні роботи, не може швидко перейти на нові продукти, залежить від договорів з юридичними особами і т. д.

«Податкове навантаження і штрафи ставлять малий бізнес на межу виживання, спонукають приховувати свої доходи, виплачувати зарплати в конвертах. Про яку довіру і розвитку йде мова? Все йде якраз навпаки – необхідні пільги, максимально прості та зручні умови для ведення власної справи. Адже зараз малий бізнес – це не просто можливість реалізувати себе і свої здібності найкращим чином, це засіб виживання, порятунку від злиднів у кризових умовах. Мова йде про тисячі робочих місць, наповнення бюджету і пожвавлення внутрішнього ринку», – говорить президент УСПП Анатолій Кінах.

Зараз штрафи, встановлені за порушення вимог законодавства, несумірні з рівнем доходів малого бізнесу – від 96 до 320 тис. грн. Будь-який підприємець, роботодавець тисячу разів подумає, чи варто йому розширювати власну справу чи взагалі займатися ним далі.

За неоформленого працівника або виплату зарплати без обліку ЄСВ накладається штраф у 96 тис. грн. А ось за недопуск перевірки цих фактів штраф складе вже 320 тис. грн. (майже $ 12 тис). Багато з малих підприємців можуть похвалитися такими доходами? Для порівняння, за самовільне захоплення водних об'єктів в казну потрібно заплатити від 51 до 119 грн., самовільну забудову – 850 грн.

«З одного боку – дорогі кредитні ресурси (близько 25%), валютні коливання, високі податкові ставки, а з іншого – непомірні штрафи, часто в розмірах, які підприємець не в змозі оплатити. Бізнес вимагає довіри, умов для розвитку, а не «червоної ганчірки» у вигляді штрафів», – зазначає Кінах.

В УСПП та Антикризовому раді громадських організацій вимагають перегляду або навіть скасування штрафів. Тут вважають: необхідно розробити комплексну програму підтримки самозайнятості, малого бізнесу в Україні. Облікова ставка НБУ має послідовно знижуватися, одночасно стимулюючи приватні банки кредитувати реальний сектор економіки.

Малий бізнес повинен перестати відчувати себе без вини винуватим – підприємництво необхідно зробити вигідним і престижним справою, яка користується довірою з боку держави, впевнені в УСПП.