Недавня кібератака є форс-мажором для платників податків – міністр фінансів

Масована хакерська атака на українські інтернет-ресурси, що відбулася 27 червня, стала найбільшою в історії нашої країни і є форс-мажором для платників податків, вважає міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Міністерство фінансів не постраждало. Є проблеми з митницею, а також з податковим блоком. І зараз ми шукаємо варіанти, як вирішити цю проблему», - сказав Данилюк в ефірі каналу «24».

За його словами, подія, що сталася, є форс-мажором, який порушує процес подачі податкової звітності, тому Мінфін опрацьовує варіанти виходу з ситуації, щоб піти назустріч платникам податків.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

За даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.

У Державній фіскальної службі заявили, що законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних бізнесу через наслідки хакерської атаки поки немає, проте рекомендують звертатися до кіберполіції, щоб дати можливість владіухвалити системне рішення.

Торгово-промислова палата заявила про те, що може визнати ситуацію з кібератакою форс-мажором за наявності відповідної довідки від департаменту кіберполіції або виписки про відкриття кримінального провадження.