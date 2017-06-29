Торгово-промислова палата допоможе підприємцям отримати відстрочку в ДФС через атаки вірусу Petya.A

Торгово-промислова палата (ТПП) може визнати форс-мажором ситуацію з кібератакою на корпоративні мережі підприємців вірусом Petya.A лише за наявності довідки від департаменту кіберполіції Національної поліції України або виписки про відкриття кримінального провадження, що буде підставою для уникнення штрафних санкцій Державної фіскальної служби (ДФС).

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Про це в коментарі УНІАН повідомив перший віце-президент ТПП України Михайло Непран.

«Згідно із законодавством, ТПП України та регіональні ТПП виконують функцію засвідчення форс-мажорних обставин. Звичайно ж, кібератака на корпоративні мережі - це форс-мажорні обставини. Саме тому ми рекомендуємо підприємцям, які постраждали від кібератаки, звернутися в департамент кіберполіції Національної поліції України. Зі свого боку Торгово-промислова палата України зможе свідчити такі факти форс-мажорних обставин лише на підставі документів, які підприємці отримали від кіберполіції. На наш погляд, це має бути або довідка, або виписка про відкриття кримінального провадження», - сказав він.

За словами Непрана, в даний час це питання обговорюється на рівні Кабінету міністрів, оскільки від хакерської атаки постраждали багато підприємств, але бізнесу в будь-якому разі необхідно юридично засвідчити, що їхні комп'ютери не працювали.

«Я б радив підприємцям не поспішати, не здіймати паніку, а бути готовими звернутися за консультацією. Але я сподіваюся, що вже найближчим часом на рівні Кабміну буде ухвалено рішення, згідно з яким штрафні санкції ДФС не застосовуватимуться до підприємств, які стали жертвами кібератаки», - сказав Непран.

«Ми також звернулися до кіберполіції з проханням надати нам офіційне підтвердження щодо термінів (дат початку і закінчення) здійснення кібератаки на корпоративні мережі та мережі органів влади і роз'яснення, що є юридичною підставою, яка підтверджує здійснення кібератаки на корпоративні мережі. Її офіційна відповідь для нас буде підставою для розгляду таких заяв від підприємців про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства. За даними Нацполіції за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги в кіберполіцію про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

За словами голови Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніла Уолша, слідчі досі не можуть встановити ініціаторів цієї кібератаки, але стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій. В СБУ вважають, що атака вірусу-здирника, що масово заразив комп'ютери українських компаній, могла бути організована з Росії або з територій на Донбасі, що контролюються сепаратистами.

Державна фіскальна служба поки що не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були вражені в результаті найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, проте наполегливо рекомендують звертатися в кіберполіцію, що дозволить владі в результаті ухвалити системне рішення.