ДФС не бачить підстав для продовження термінів прийому звітності для бізнесу через вірус Petya.A

Державна фіскальна служба (ДФС) поки не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були уражені в результаті найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, однак ДФС наполегливо рекомендують звертатися в кіберполіцію, що дозволить владі в подальшому прийняти системне рішення.

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Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар в.о. голови ДФС Мирослава Продана Наталія Непряхіна.

«З 10 години запущені системи. Бачимо, що реєстрація податкових накладних йде. Будемо аналізувати статистику подачі. Але настійно рекомендуємо бізнесу, якщо вони мали проблеми, їхня система була атакована вірусом, звертатися в кіберполіцію для того, щоб було прийнято системне рішення. У ДФС поки законодавчих підстав продовжувати прийом звітності, податкових накладних і так далі – немає», - сказала вона.

Непряхіна зазначила, що бізнес може зареєструвати податкові накладні 29-30 червня, і до подачі звітності у бізнесу є ще 20 днів.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.

Всього, за даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги в кіберполіцію про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.

Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити - ніяких ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують.

Разом з тим голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Уолш заявив, що слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує, що гроші не були основним мотивом їхніх дій.

У СБУ вважають, що атака вірусу-здирника, яка масово заразила комп'ютери українських компаній, може бути організована з Росії або з територій на Донбасі, які контролюють сепаратисти.