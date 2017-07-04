Кабмін схвалив законопроект про скасування відповідальності бізнесу за неподання вчасно звітності через кібератаки

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок схвалив і направив на розгляд Верховної Ради законопроект про скасування відповідальності бізнесу, який через кібератаки не подав вчасно необхідну звітність.

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«Ми даємо можливість подати звітність до 15 липня, і це усуне всі проблеми», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи законопроект.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокуючий роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства. Державна фіскальна служба поки не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, проте наполегливо рекомендує звертатися до кіберполіції.