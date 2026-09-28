В Україні дорожчає картопля: як змінилися ціни на овочі за тиждень

Серед фруктів вдвічі здорожчали сливи.

В Україні почали зростати гуртові ціни на картоплю. Так, за минулий тиждень овоч подорожчав з 11-13 до 12-14 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Серед інших овочів борщового набору звузився в сторону збільшення діапазон цін на моркву – з 10-15 до 12-15 грн/кг. А ріпчаста цибуля подешевшала на 1 гривню – з 12-16 до 11-15 грн/кг.

Дещо зросли ціни на огірки – з 30-55 до 40-60 грн/кг, тоді як вартість помідорів залишилася незмінною на рівні 35-45 грн/кг. Збільшується розкид цін на кабачки – з 30-35 до 30-40 грн/кг та баклажани – з 40-50 до 40-60 грн/кг.

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У фруктово-ягідному сегменті подешевшали груші – з 25-60 до 20-50 грн/кг. Ще більше здешевшав виноград, який продають в межах 50-100 грн/кг проти 60-120 грн/кг за тиждень до цього.

Крім того, ціни на баштанні зростають. Так, кавуни подорожчали з 10-12 до 10-15 грн/кг, а дині – з 35-50 до 40-50 грн/кг. Нектарин продають вже по 100-120 грн/кг, хоча тиждень тому ціни були в межах 80-110 грн/кг, а сливи підскочили в два рази – з 20-40 до 40-80 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

За тиждень до цього в Україні відчутно зросли гуртові ціни на дині. На п’ять гривень знизилася вартість кілограму огірків – з 35-60 до 30-55 грн. Помідори, в свою чергу, подорожчали на ті самі п’ять гривень – з 30-40 до 35-45 грн/кг. Ціни на картоплю не змінилися.

На минулому тижні на ринку активно зростали ціни на сардини в банках, деякі з яких подорожчали в межах 30-40%. Дорожчав також норвезький оселедець, горбуша та скумбрія холодного копчення. Водночас низка позицій по рибі за тиждень, навпаки, подешевшала – наприклад, близько 30% втратив в’ялений судак.

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