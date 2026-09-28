Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 29 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 29 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,82 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,97 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 17 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,87/45,90 грн/дол., а до євро - 51,02/51,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 вересня знизився на 14 копійок і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні знизився на 5 копійок і становив 51,55 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,84 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45 гривень за долар, а курс євро подешевшав також на 10 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,40 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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