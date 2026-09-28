РФ поцілила по багатоповерхівці в Одесі: зруйновано квартиру, є поранені

Пошкоджено фасад будинку, балкони та вікна з 1 по 11 поверхи.

Сьогодні вдень російська окупаційна армія завдала удару по Одесі, внаслідок якого сталося руйнування багатоповерхівки, є поранені.

Як повідомили УНІАН в пресслужбі Одеської обласної прокуратури, вдень понеділка російські військові атакували Одесу реактивними дронами.

"Внаслідок атаки пошкоджено 21-поверховий житловий будинок – на 12-му поверсі зруйновано квартиру. Наразі відомо про трьох постраждалих – 56-річного чоловіка, 57-річну жінку та 17-річну дівчину. Інформація щодо наслідків уточнюється", - сказали у пресслужбі.

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За даними начальника Одеської МВА Сергія Лисака, також в цій багатоповерхівці пошкоджено фасад, балкони та вікна з 1 по 11 поверхи. Всі служби на місцях, розгортаються оперативні штаби для допомоги людям, зазначив посадовець.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, у пошкодженому будинку спалахнула пожежа. Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до чотирьох – медична допомога знадобилась також 18-річній дівчині.

Як повідомили УНІАН очевидці, цей будинок розташований в районі Молдаванки.

Останні ворожі атаки на Одещину

26 вересня російські військові атакували цивільну інфраструктуру Одеси реактивними дронами. Через удари безпілотниками загинула людина, ще двоє отримали поранення. Під ударами були, у тому числі "Нова пошта" та "Епіцентр".

В Одеській області внаслідок атаки було пошкоджено фасад і вікна готелю, корпус медичного закладу, магазин непродовольчих товарів та 2-поверховий житловий будинок.

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