Найбільший банк Угорщини розглядає повний вихід із Росії: Bloomberg розкрив деталі

Частка OTP на російському банківському ринку становить близько 0,4% за активами.

Найбільший банк Угорщини OTP Bank розглядає можливість повного виходу з Росії, де серед його клієнтів були фірми, контрольовані газовим гігантом "Газпром", та компанії, що надають послуги організаціям, пов'язаним з російською зовнішньою розвідкою.

Перегляд стратегії пов’язаний, зокрема, з активним розширенням банку в Балтії та планами придбати Luminor Bank, повідомляє Bloomberg.

OTP Bank Nyrt. – один із низки європейських банків, які зберегли бізнес у Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році. Цей бізнес зараз перебуває під пильною увагою регуляторів, оскільки OTP прагне придбати балтійського кредитора Luminor Bank AS. Це буде найбільше придбання будапештського банку на сьогоднішній день і розширить його присутність у єврорегіоні.

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Банк повідомив, що скоротив свою діяльність у Росії та не виявив жодних випадків порушення міжнародних санкцій. Центральні банки Латвії та Литви раніше висловлювали стурбованість щодо діяльності OTP у Росії, а міністр фінансів Естонії Юрген Лігі назвав це "моральною ганьбою".

OTP – один із європейських банків, які продовжили працювати в Росії після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. Водночас банк поступово скорочує там діяльність: припинив кредитування російських компаній, обмежив частину транскордонних платежів, скоротив штат на 25% та мережу відділень на 40%. Нині його операції в РФ майже повністю зосереджені на роздрібному кредитуванні.

За даними Bloomberg, частка OTP на російському банківському ринку становить близько 0,4% за активами. Водночас банк уже репатріював із Росії близько 880 млн дол. дивідендів.

В OTP підкреслюють, що їхня присутність в Україні значно важливіша для групи. У 2025 році OTP Bank Ukraine збільшив кредитний портфель на 35%, а Національний банк України відносить його до системно важливих банків.

Найближчими тижнями Європейський центральний банк та естонський банківський регулятор мають винести рішення щодо запланованого придбання OTP компанії Luminor, активи якої станом на минулий рік становили понад 15 мільярдів євро.

Вихід міжнародних банків з Росії – останні новини

У жовтні 2025 року Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Москва прагнула зберегти ключовий фінансовий міст із Заходом, адже банк "Райффайзен" у Росії - найбільший кредитор у країні, на якого не поширюються санкції, і це робить його критично важливим для торговельних платежів, насамперед за експорт газу до Європи.

У грудні 2025 року стало відомо, що російський суд зобов'язав підрозділ Raiffeisen Bank International AG виплатити 339 мільйонів євро. Рішення стосується збитків, заявлених компанією MKAO Rasperia Trading.

У жовтні 2025-го американський Сitibank, який входив до ТОП-20 найбільших банків Росії за розміром активів, остаточно почав згортати залишки свого бізнесу в РФ.

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