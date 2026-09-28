Microsoft відключає стару функцію Windows, якою користувалися 25 років

Вилучення функції було заплановано на 10 листопада, але, схоже, компанія зробила цей крок раніше.

Microsoft почала достроково видаляти застарілі функції Windows Media Player Legacy (WMPL). Йдеться про скіни – альтернативні варіанти оформлення класичного медіаплеєра, які існували ще з часів Windows 2000 та Windows Me, пише Neowin.

Спочатку Microsoft планувала повністю відмовитися від підтримки скінів 10 листопада 2026 року. Зміна має торкнутися версій Windows 11 24H2 і новіших, включаючи майбутні 25H2/26H2. Але, судячи з повідомлень користувачів, компанія зробила цей крок раніше.

Модератор форуму Neowin, який продовжує використовувати класичний Windows Media Player як легкий медіаплеєр, помітив, що програма перестала завантажувати стандартну тему Classic Media Player. Замість неї плеєр тепер використовує стандартний інтерфейс.

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Для шанувальників класичного Windows Media Player це означає ще одне обмеження. Хоча альтернативних програвачів сьогодні досить багато, Legacy-версія цінувалася за невелике споживання ресурсів і можливість повністю змінювати оформлення за допомогою скінів.

Зникнення підтримки скінів у WMPL стало черговим кроком Microsoft у напрямку відмови від елементів інтерфейсу минулих поколінь Windows. Раніше компанія вже попрощалася з меню "Пуск" і "Панеллю керування".

Паралельно Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася функція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

УНІАН уже писав, що Windows 11 набирає популярності серед українських користувачів. Нещодавно ця операційна система вперше подолала позначку в 60% українського ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

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