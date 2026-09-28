'Україна має заплатити ціну': у Путіна спробували виправдати російські удари

Також Пєсков вкотре виступив із розмитою заявою щодо можливості відновлення мирних переговорів.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Нібито саме тому Москва посилила удари по Україні. Його слова цитують росЗМІ.

За словами Пєскова, Москва має "покарати" Україну за дії останніх місяців. Він назвав останні російські удари по Україні "частиною цієї ціни".

"Росія має зробити так, щоб нікому не спадало на думку оголошувати плани щодо нанесення їй нищівних ударів", – сказав прес-секретар Володимира Путіна.

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Також Пєсков вкотре зробив розмиту заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів:

"Путін досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України".

Путін звинуватив Україну у зриві переговорів

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була готова відновити переговори з Україною після виборів, але Київ, за його словами, "спробував завдати ударів по Москві та атакувати виборчі дільниці". Також він звинуватив Україну в тому, що вона перервала переговори в Стамбулі.

Крім того, Путін цинічно заявив, нібито саме Україна почала завдавати ударів по Росії, а російські удари по Україні, мовляв, є нічим іншим, як "відповіддю".

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