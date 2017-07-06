Підприємців Житомирщини навчають орієнтуватися на міжнародні ринки

Підприємців Житомирщині навчають орієнтуватися на міжнародні ринки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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“Однією із складових успіху економічного розвитку будь-якої країни є міжнародна торгівля та її позитивний баланс. Втративши ринок «північного сусіда», українські виробники змогли переорієнтуватися на нових споживачів – ЄС, Китай, Індію та інші країни”,- сказано у повідомленні.

Також зазначається, що саме про експорт та нові можливості для бізнесу говорили сьогодні, 6 липня, у Житомирі на тренінгу для підприємців Житомирщини за участю директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Олексія Шатила.

Тренінг проводили представники Офісу з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Зокрема, на тренінгу пояснили, чому потрібно експортувати, які можливості для підкорення міжнародних ринків доступні українському бізнесу та як використати ці можливості правильно.

"Стратегічна мета Офісу – допомагати українському бізнесу бути успішним на закордонних ринках шляхом розвитку експортних компетенцій українського бізнесу ,промоції українських товарів та послуг за кордоном, тощо",- уточнюють в облдержадміністрації.

Нагадаємо, Офіс з просування експорту є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було створено як «єдине вікно» допомоги українським експортерам у виході на іноземні ринки.