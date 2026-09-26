'Ніколи не жили в Україні': Кличко відповів, чому його діти не воюють

Водночас Кличко наголосив, що сам добровільно повернувся в Україну та регулярно буває на фронті.

Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко пояснив, чому його діти не перебувають на фронті. За його словами, вони народилися у США та навчалися в Європі або Америці, тому ніколи не жили в Україні. Про це Кличко розповів в інтерв'ю швейцарському виданню 20 Minuten.

Під час розмови журналістка переказала слова українських військових, які ставлять питання, чому на фронті воюють звичайні люди, тоді як діти політиків перебувають за кордоном.

На це Кличко відповів:

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"Ви маєте на увазі моїх дітей? Мої діти ніколи не жили в Україні. Вони народилися в Америці та навчалися в Європі або Америці".

Коли журналістка зауважила, що питання про дітей політиків усе одно залишається, Кличко зазначив, що сам свого часу жив за кордоном, але добровільно повернувся до України.

За його словами, він зробив це, оскільки тут його коріння.

Мер Києва також заявив, що знає родини, чиї діти воюють, і родини, де цього не відбувається. Тому, на його думку, не варто узагальнювати такі ситуації. Про себе Кличко розповів, що щомісяця буває на фронті.

У Віталія Кличка троє дорослих дітей: сини Єгор та Максим і донька Єлизавета. Молодший син Максим – баскетболіст збірної України. Він перейшов до команди Університету Східної Кароліни, яка виступає в Національній студентській спортивній асоціації США (NCAA).

Діти політиків і війна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами. Втім, це станеться не зараз. Подружжя виховує п'ятьох синів – Івана-Павла, Тадея-Луку, Михайла, Йосипа та Антонія.

"Прошу всіх бути спокійними. Закінчать навчання, і з вами ми будемо у війську. І я теж. Я проходив службу у Збройних силах свого часу. Закінчиться моя каденція - піду служити. І діти мої будуть (служити - УНІАН). Це всіх нас чекає. Такий сьогодні світ. Але змушувати дітей розірвати навчання і йти воювати... Можливо, так і буде, але мене як батька це трошки всередині крутить", - зазначив Садовий.

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