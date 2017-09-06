Житомирська ОДА компенсує підприємцям області до 93 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу

Житомирська ОДА компенсує підприємцям області до 93 тис. грн на розвиток власного бізнесу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підприємці Житомирщини можуть взяти дешевий кредит на розвиток свого виробництва сумою до 750 тис. грн терміном до 3 років та отримати до 93 тис. грн відшкодування (розмір облікової ставки НБУ на дату підписання договору). Прийом документів триває до 25 вересня 2017 року.

Відшкодування можуть отримати ті представники бізнесу, які займаються обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини та корка, виробництвом меблів, харчових продуктів, обробкою декоративного і будівельного каменю.

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Претенденти на отримання відшкодування частин відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам:

зареєстровані на території Житомирської області;

не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць;

працюють у межах вищезазначених видів діяльності.

Банки-партнери даної програми – ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Детальні умови та порядок надання відшкодування можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.

Довідки можна отримати за телефонами: (0412) 47-44-92, 47-46-32.