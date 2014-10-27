Глобальний розпродаж!!! -90% на абонементи у Sport Life!
Sport Life - це:
Найбільша мережа ультрасучасних басейнів:
• 60 басейнів: олімпійський з 10-метровою вишкою, спортивні із зоною для дайвінгу, плавальні, дитячі та для немовлят.
• Ніякого хлору. Вода очищується у 5 етапів, знезаражується озоном та ультрафіолетом.
Найбільша мережа тренажерних залів:
• 90 професійних залів з професійними тренажерами від світових виробників:Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.
• 1 200 кваліфікованих тренерів: дипломовані фахівці та діючі спортсмени: призери олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи.
• 350 видів групових тренувань: функціональний тренінг, пілатес, йога, сайкл, TRX, H.E.A.T.-програми, авторські студії.
Найбільша мережа дитячих фітнес-академій:
• 30 дитячих спортивних клубів у 17 містах України.
(044) 222 4 222
www.sportlife.ua