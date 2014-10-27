Глобальний розпродаж!!! -90% на абонементи у Sport Life!

09:25, 27 жовтня 2014
Разное
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Почни сьогодні! Прямо зараз!

Sport Life - це:

Найбільша мережа ультрасучасних басейнів:

• 60 басейнів: олімпійський з 10-метровою вишкою, спортивні із зоною для дайвінгу, плавальні, дитячі та для немовлят.

• Ніякого хлору. Вода очищується у 5 етапів, знезаражується озоном та ультрафіолетом.

Найбільша мережа тренажерних залів:

• 90 професійних залів з професійними тренажерами від світових виробників:Precor, Life Fitness, Star Track, Hammer, TechnoGym.

• 1 200 кваліфікованих тренерів: дипломовані фахівці та діючі спортсмени: призери олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи.

• 350 видів групових тренувань: функціональний тренінг, пілатес, йога, сайкл, TRX, H.E.A.T.-програми, авторські студії.

Найбільша мережа дитячих фітнес-академій:

• 30 дитячих спортивних клубів у 17 містах України.

Почни сьогодні! Прямо зараз!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua

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