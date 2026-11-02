Зустріч Трампа, Путіна та Сі у Китаї під питанням: у Кремлі зробили заяву

Водночас Пєсков допустив двосторонню зустріч Путіна і Трампа.

Кремль наразі готує зустріч диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Натомість тристороння зустріч Путіна, Сі і президента США Дональда Трампа наразі під питанням. За словами Пєскова, конкретних домовленостей між Москвою, Пекіном та Вашингтоном щодо неї наразі немає. Він зазначив, що програма зустрічей Путіна на цьому саміті ще готується.

Водночас Пєсков заявив, що Трамп може зустрітися з Путіним у двосторонньому форматі на цьому саміті, якщо обидва перебуватимуть у Шеньчжені в цей час. У якому форматі це буде – просто коротка розмова чи повноцінні переговори, - Пєсков не розповів.

Відео дня

Що стосується зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіня, то на неї, за словами Пєскова, заплановане "широке коло питань". Зокрема, сторони мають обговорити власні відносини і співпрацю, а також обмінятися думками про міжнародну ситуацію.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі: що відомо

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, ініціатором зустрічі лідерів Китаю, США та РФ був саме кремлівський диктатор Путін. Журналісти відзначали, що Путін запропонував цю зустріч під час телефонної розмови з Трампом, коли РФ та США домовилися про закупівлю російського дизелю.

Як розповів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, Пекін не зацікавлений у зустрічі з Москвою та Вашингтоном для обговорення шляхів завершення війни в Україні. За його словами, у Китаї заявляють, що війна в Україні – це європейський конфлікт, і в його врегулюванні мають брати участь самі європейці.

На тому, що на зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіня не має порушуватися питання війни в Україні, раніше наголошував і президент Володимир Зеленський. Він заявляв, що для укладення угоди, за столом переговорів мають бути ті країни, які є сторонами конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: