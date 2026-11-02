Трамп б’є рекорди Байдена: ціни на пальне у США наблизились до історичного максимуму, - FT

Адміністрація Трампа вдалася до радикальних кроків, тимчасово скасувавши санкції на імпорт російського дизелю.

Середні ціни на автомобільне пальне у США за другого президентського терміну Дональда Трампа майже досягли історичного рекорду серед усіх попередніх адміністрацій. Особливо суттєво зросли ціни на дизельне пальне, повідомляє Financial Times.

Станом на початок листопада 2026 року середня вартість дизелю в США зросла приблизно на 70% порівняно з минулорічними показниками і становить близько 6,30 долара за галон (1,66 долара за літр).

Це трохи нижче за історичний рекорд у 6,53 долара (1,73 долара за літр), встановлений у вересні 2026 року. Середня вартість дизеля за нинішньої адміністрації становить 4,339 долара (1,15 долара за літр) за галон проти 4,076 долара (1,08 долара за літр) за каденції Джо Байдена.

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Ціни на бензин в США

Середня ціна на бензин у США станом на початок листопада становить близько 4,20 долара за галон (1,11 долара за літр).

Після повернення Трампа до Білого дому ціни зросли більш ніж на третину. Водночас нинішня ціна бензину все ще не перевищила рекордний максимум у 5,02 долара за галон (1,33 долара за літр), зафіксований за президентства Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За підрахунками, середня вартість галона бензину за час другого президентського терміну Трампа перевищить 3,46 долара (0,91–0,92 долара за літр). Цей показник поб'є попередній рекорд середньої ціни на пальне, встановлений за президентства Джо Байдена.

Подорожчання енергоносіїв прискорило інфляцію у США. Індекс цін на особисті споживчі витрати у вересні зріс до 3,6% проти 2,6% на момент вступу Трампа на посаду.

За результатами опитувань, 56% американських виборців вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося. Невдоволення економічною ситуацією створює додаткові ризики для кандидатів від Республіканської партії на проміжних виборах до Палати представників і Сенату, які відбудуться 3 листопада, навіть у штатах із традиційно високою підтримкою республіканців.

Чому зростають ціни на пальне

Однією з головних причин різкого зростання цін на енергоносії стала військова операція США проти Ірану, розпочата в лютому. У відповідь Тегеран заблокував рух танкерів через Ормузьку протоку. Додатковий тиск на світовий ринок пального спричинили удари по нафтопереробних підприємствах на Близькому Сході, а також наслідки українських атак на російські НПЗ.

Трамп вважає, що військова операція була необхідна для стримування ядерної програми Ірану, а після завершення бойових дій ціни на пальне почнуть знижуватися. Представники Білого дому також наголошують, що з урахуванням інфляції вартість пального за президентства Байдена була вищою.

Заходи зі стримування цін

На тлі зростання цін адміністрація Трампа вдалася до низки надзвичайних заходів. Зокрема, влада США послабила екологічні та логістичні обмеження, а також закликала губернаторів тимчасово призупинити стягнення місцевих акцизів на пальне.

Адміністрація Трампа вдалася до радикальних кроків, тимчасово скасувавши санкції на імпорт російського дизелю. У межах домовленостей на першому етапі передбачено постачання на американський та інші міжнародні ринки 300 тисяч тонн дизельного пального. У листопаді 2026 року планується відправити ще 500 тисяч тонн, а на наступному етапі – додатковий мільйон тонн.

Аналітики сумніваються, що такі обсяги зможуть вплинути на стабілізацію цін. Крім того, можливості постачання залишатимуться обмеженими через пошкодження російських нафтопереробних заводів.

Додаткове невдоволення американців викликали фінансові результати нафтових гігантів Exxon і Chevron, які відзвітували про майже рекордний сукупний квартальний прибуток у розмірі 25,3 млрд доларів.

Ринок пального – останні новини

Greenpeace виявила сім танкерів, які транспортують близько 288 тисяч тонн російського дизельного пального для подальшого постачання на ринок США. Постачання дизеля з РФ відбувається в умовах посиленої секретності. Раніше Володимир Путін підписав указ, який обмежує оприлюднення інформації про експорт нафти та інших енергоресурсів.

Однією з головних перешкод для реалізації домовленостей можуть стати удари по російських нафтопереробних заводах. Раніше Україна тимчасово призупинила атаки на російські НПЗ після тиску з боку адміністрації Трампа. Водночас, як зазначає The Wall Street Journal, після проміжних виборів у США Київ може відновити удари з більшою інтенсивністю.

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