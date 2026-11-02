Сотні ракет і тисячі дронів: Ігнат розкрив, чим РФ била по Україні в жовтні

Він зазначив, що в жовтні Росія запустила по Україні близько півтори сотні балістичних ракет.

У жовтні цього року Росія запустила по Україні понад 4000 реактивних дронів, півтори сотні балістичних, 80 крилатих та авіаційних ракет. Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, у жовтні Росією майже 360 "Бандероль/Дань-Т" застосовано для ударів по Україні, а також 4740 звичайних дронів, це, мається на увазі, "Шахеди", "Гербери" та "Пародії" і понад 4000 реактивних БпЛА. Це така статистика за жовтень.

"По ракетах: балістики – близько півтори сотні було застосовано противником і 80 крилатих та авіаційних ракет", - сказав Ігнат.

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При цьому він додав, що значну частину російських крилатих ракет і дронів було збито.

"Щодо балістики, розумієте, що ситуація не така, як того б хотілося: бракує, звісно, нам перехоплювачів до систем Patriot. Мається на увазі ракет PAC-3", - зазначив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що протягом двох останніх днів ворог провів масовані атаки – понад тисячу БПЛА було залучено, передусім це були дрони з двигуном внутрішнього згоряння, тобто так звані старі звичайні "Шахеди".

За його словами, противник атакував цієї ночі 193 ударними БпЛА типу Shahed, з них 75 були реактивні. Було збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed , з них 58 реактивні. Він зазначив, що дрони рухалися через центральну територію України в сторону західних областей. Речник Повітряних сил сказав, що в основному під ударами ворога була критична інфраструктура.

Атаки на Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Росія все активніше застосовує "Бандероль"– відносно дешеву нову зброю, яка несе менший боєзаряд, ніж звичайні крилаті ракети, але може змусити Україну використовувати ті самі обмежені та дорогі засоби ППО для її перехоплення.

Видання Euronews зазначало, що вперше зафіксований в Україні навесні 2025 року, "Бандероль" стає дедалі поширенішим засобом російських атак.

Цей пристрій, також відомий як S8000, є невеликим безпілотним боєприпасом з реактивним двигуном, що поєднує в собі риси крилатої ракети та ударного безпілотника з реактивним двигуном.

В статті пояснюється, що ракетодрон значно дешевший і оснащений меншою боєголовкою, ніж звичайна крилата ракета, але для її збиття можуть знадобитися ті самі складні системи протиповітряної оборони.

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