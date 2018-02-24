В Киеве впервые пройдёт Фестиваль музыки Моцарта

24 февраля в КВЦ Парковый состоится главное событие классической сцены этой зимы — первый Фестиваль музыки Моцарта. Svitlo Concert собирается показать Киеву разного Моцарта.

Главными звёздами фестиваля станут: прима Венской оперы Микаэла Сэлингер и лауреат международных премий, призер конкурса Артура Рубинштейна — пианист Антоний Барышевский. В фестивале примут участие солисты оркестра «Виртуозы Киева», номинанты премии «Classical Music Awards 2018» Тарас Яропуд, Юрий Погорецкий, Ирина Стародуб, Константин Кулеба, Ярослава Некляева, Игорь Тютюнник, Олег Шебета-Драган.

Программа призвана раскрыть всю многогранность музыки Моцарта. Среди заявленных произведений прозвучат: сонаты для фортепиано в 4 руки, уникальный концерт для альта и скрипки, симфонии при участии арфы и духовых инструментов, дуэты для голоса и рояля, кларнетовый квинтет, соната для скрипки и фортепиано, флейтовый квартет и многие другие сочинения.

Кульминацией фестиваля станут знаменитые оперные арии в исполнении Микаэлы Сэлингер.

Программа фестиваля впечатляет: на сцену выйдут Антоний Барышевский, Микаэла Селингер и оркестр «Виртуозы Киева»

В 15:00 на сцену выйдут Антоний Барышевский и Ирина Стародуб.

Антоний и Ирина исполнят сонаты «Фа-мажор №12», «Ля-мажор №11» и дуэты в 4 руки. В 18:00 будет концерт Микаэлы Сэлингер и солистов оркестра «Виртуозы Киева». Обладательница лучшего меццо-сопрано Австрии, Сэлингер выйдет на сцену вместе с украинскими музыкантами: Тарасом Яропудом, Юрием Погорецким, Ириной Стародуб, Константином Кулебой, Ярославой Некляевой, Игорем Тютюнником.

В 20:00 Микаэлла Сэлингер выступит с оркестром «Виртуозы Киева».

В программе «Симфония № 29 Ля-мажор», «Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром» («Виртуозы Киева» и Константин Кулеба) , «Концерт для флейты и арфы с оркестром» («Виртуозы Киева», Ярослава Некляева, Игорь Тютюнников). А также совершенные и темпераментные арии, чей характер блестяще передает оперная звезда Микаэла Сэлингер.

Кроме того, в рамках Фестиваля музыки Моцарта, «Культурный проект» подготовил специальную лекцию о великом композиторе «Вечер с Моцартом». Лекция состоится 22 февраля в 19:00 в Образовательной станции 31В1.

Узнать подробности и приобрести билеты на фестиваль можно тут:

https://svitloconcert.com/events/mozart/