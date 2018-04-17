Прес-конференція Leopolis Jazz Fest 2018
17 квітня, у вівторок об 11:00 у Креативному просторі "Часопис" (м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3) відбудеться прес-конференція організаційного комітету щорічного міжнародного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest.
Учасники:
- Олексій Коган, творчий куратор Leopolis Jazz Fest
- Наталія Горбачевська, виконавчий директор Leopolis Jazz Fest
- Представники Посольства Держави Ізраїль в Україні, Посольства Канади в Україні, Посольства Королівства Данії в Україні
Прес-конференція буде присвячена анонсуванню програми Leopolis Jazz Fest 2018, виступів артистів за підтримки посольств, нововведенням, програми концертів та інших фестивальних подій.
Просимо заявки на акредитацію надсилати на: a.hrafskaya@leopolisjazz.com (до 18:00 год 16.04.2018 р.) або за телефоном: 063 995 83 52.
Додаткова інформація:
Асистент PR-спеціаліста
Олександра Графська
Тел. +38 (063) 995 83 52
e-mail: a.hrafskaya@leopolisjazz.com
www.leopolisjazz.com,
www.facebook.com/leopolisjazz.