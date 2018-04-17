Прес-конференція Leopolis Jazz Fest 2018

17 квітня, у вівторок об 11:00 у Креативному просторі "Часопис" (м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3) відбудеться прес-конференція організаційного комітету щорічного міжнародного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Учасники:

- Олексій Коган, творчий куратор Leopolis Jazz Fest

- Наталія Горбачевська, виконавчий директор Leopolis Jazz Fest

- Представники Посольства Держави Ізраїль в Україні, Посольства Канади в Україні, Посольства Королівства Данії в Україні

Прес-конференція буде присвячена анонсуванню програми Leopolis Jazz Fest 2018, виступів артистів за підтримки посольств, нововведенням, програми концертів та інших фестивальних подій.

Просимо заявки на акредитацію надсилати на: a.hrafskaya@leopolisjazz.com (до 18:00 год 16.04.2018 р.) або за телефоном: 063 995 83 52.

Додаткова інформація:

Асистент PR-спеціаліста

Олександра Графська

Тел. +38 (063) 995 83 52

e-mail: a.hrafskaya@leopolisjazz.com

www.leopolisjazz.com,

www.facebook.com/leopolisjazz.