Росію не залишають надії на зустріч із Трампом та Сі Цзіньпіном: у Путіна зробили заяву

Учасники можливої зустрічі мають спільне розуміння того, що вона була б доречною та дуже корисною, заявили в Кремлі.

Наразі тривають дискусії щодо підготовки тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. "У учасників можливої зустрічі є спільне розуміння того, що вона була б доречною і дуже корисною. Зараз триває робота над її узгодженням. Сподіваємося, що найближчими днями все буде остаточно узгоджено", – сказав Пєсков.

Як пише Politico, зустріч могла б відбутися в рамках майбутнього саміту АТЕС, який пройде 18–19 листопада в Шеньчжені (Китай) і в якому запланована участь усіх трьох лідерів.

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До того ж кілька днів тому Путін публічно виступив за проведення такої зустрічі, однак зазначив, що все "значною мірою" залежить від Китаю.

Можлива зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна

Раніше Трамп повідомив, що планує зустрітися з Путіним і Сі Цзіньпіном, щоб обговорити денуклеаризацію, а також Україну.

У Києві до перспективи такої тристоронньої зустрічі поставилися з занепокоєнням. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголосив, що подібні переговори мають відбуватися лише за участю України.

Китай поки що ніяк не коментує можливість проведення тристоронньої зустрічі. Однак президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який нещодавно зустрічався з Сі Цзіньпіном, розповів, що китайський лідер був "здивований" питанням про можливі переговори щодо України. Сі Цзіньпін також відкинув припущення про те, що Китай, Росія та США можуть обговорювати українське питання у тристоронньому форматі.

У Міністерстві закордонних справ КНР у коментарі для газети Financial Times повідомили, що проводять "консультації з відповідними сторонами щодо зустрічі глав держав Китаю та Росії", при цьому про Трампа не згадувалося.

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