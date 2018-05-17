Shopping Centers Forum & Awards
31 травня бізнес-асоціація ринку нерухомості Ukrainian Real Estate Club проведе в Fairmont Grand Hotel Kyiv масштабний Форум Shopping Centers Forum & Awards.
Захід проводиться вже 8 рік поспіль, щорічно його відвідують більш ніж 200 міжнародних гостей, в тому числі - з Великобританії, ОАЕ, Австрії та Німеччини.
Цього року на учасників і гостей форуму очікують:
• 4 спікера з презентацією унікальних кейсів і зіркові гості
• 2 огляди ринку комерційної нерухомості
Фахівці сфери девелопмента презентують рішення, спрямовані на підвищення ефективності роботи, залучення клієнтів, збільшення конверсії, зниження витрат і підвищення екологічності.
Чому варто відвідати Форум?
• Щорічно захід збирає на своєму майданчику провідних світових експертів в галузі комерційної нерухомості й рітейлу
• Цього року вперше в Україні серед спікерів присутні представники Zaha Hadid Architects і Immochan International
• Вперше в рамках Форуму проводиться Премія Shopping Centers Awards на звання кращого торгового центру
• Учасники форуму розширюють ділові контакти, аналізують поточні тренди і знаходять вирішення актуальних проблем для торгової нерухомості
Актуальні теми, які будуть розглянуті в цьому році:
• Правові аспекти ринку комерційної нерухомості
• Огляд ринку торговельної нерухомості й рітейлу: результати I кварталу і прогноз на 2018 рік у NAI Ukraine
• Архітектура світового класу від Zaha Hadid: на прикладі кейсу CityLife Shopping District в Мілані
• Удосконалення простору торгової нерухомості: кейс EuropaCity в Парижі
• Управління комерційною нерухомістю в VUCA світі: виклики, стратегії, рішення
Серед спікерів:
• Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, RIBA
• Gregoire Marty, Promotion & Conception директор Immochan International
• Михайло Меркулов, генеральний директор Arricano Real Estate plc
• Віталій Бойко, генеральний директор NAI Ukraine
Підсумує Форум Дискусійна панель: Оцінка ринку торгової нерухомості України очима іноземних експертів.
Своє бачення ситуації озвучать:
• Gian Luca Barone, партнер Zaha Hadid Architecs, M. Arch, ARB, RIBA, Великобританія
• Piotr Korek, генеральний директор PA Nova Polska (Центральна Європа, Німеччина)
• Marco-MiloLube, керуючий партнер інвестиційного фондаVI2Partners (Австрія)
• Дмитро Грільберг, Vertex United
У перерві між секціями на учасників і гостей чекає ланч і бізнес-нетворкінг, де можна буде у вільній формі поспілкуватися з колегами і партнерами, зміцнити старі зв'язки і налагодити нові.
Для учасників Форуму також буде організований проперті-тур по ТРЦ Києва, який дозволить ознайомитися з ключовими об'єктами торгової нерухомості столиці.
Премія Shopping Centers Awards включає 13 номінацій. Ініціатором події є Український Клуб Нерухомості (URE Club) спільно з провідним європейським виданням Europa Property і міжнародною премією в галузі торговельної нерухомості CEE Retail Awards.
Переможці будуть визначені за результатами комплексної незалежної оцінки:
• міжнародним професійним журі
• провідними ритейлерами
• відвідувачами ТРЦ міст-учасників за допомогою онлайн-голосування
Учасники премії - більше ніж 20 ТРЦ з 9 міст України. Церемонія нагородження відбудеться ввечері 31 травня в рамках урочистого Гала-вечора.
Дата: 31 травня, Київ
Місце: Fairmont Grand Hotel Kyiv, Набережно-Хрещатицька, 1
Детальна інформація та реєстрація: https://bit.ly/2JX66gM