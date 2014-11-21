25-26 листопада в Києві відбудеться VII Міжнародна конференції з культури безпеки на АЕС

25-26 листопада 2014 року в Києві відбудеться VII Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки на атомних електростанціях, організатором якої виступила НАЕК «Енергоатом».

Метою проведення даної конференції є обмін досвідом впровадження культури безпеки під час експлуатації атомних електростанцій, оцінка поточного рівня культури безпеки на АЕС, підбиття підсумків діяльності з розвитку культури безпеки на АЕС України.

Основні теми, які обговорюватимуться під час конференції:

• Розвиток культури безпеки, вдосконалення організації та процесів управління, пов'язаних з безпекою АЕС;

• Управління персоналом, вплив людського фактору на безпеку АЕС;

• Проекти ВАО АЕС, МАГАТЕ з вдосконалення процесів управління, пов'язаних з безпекою АЕС;

• Регулюючі вимоги до системи управління і формування культури безпеки;

• Забезпечення та підвищення рівня безпеки АЕС (у світлі підвищення культури безпеки).

Конференції з культури безпеки проводяться Компанією (починаючи з 2002 року) раз на два роки. В їх роботі беруть участь керівники та спеціалісти організацій України та зарубіжних країн (в яких експлуатуються реакторні установки ВВЕР), які займаються питаннями забезпечення безпеки та розвитку культури безпеки на атомних станціях. Конференція привертає увагу фахівців зарубіжних компаній та міжнародних організацій, зокрема, МАГАТЕ та ВАО АЕС.

МАГАТЕ сформульовано концептуальний підхід до визначення безпеки АЕС як поняття, яке не обмежується лише технічними аспектами, а й охоплює професійні та психологічні сторони діяльностілюдини. За останні роки підготовлено та поширено доповіді Міжнародної консультаційної групи з ядерної безпеки МАГАТЕ (INSAG), в яких наведено останні досягнення у розвитку культури безпеки.

В Україні загальні вимоги до забезпечення Культури безпеки викладено у нормативному документі НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій», в якому враховано рекомендації МАГАТЕ, а також накопичено вітчизняний та зарубіжний досвід експлуатації АЕС. У даному нормативному документі, як і в доповіді МАГАТЕ №75 INSAG 4, Культуру безпеки визначено як фундаментальний принцип забезпечення безпеки енергоблоків АЕС.

Конференція проходитиме 25-26 листопада 2014 року в готелі «Братислава» (м. Київ, вул. Малишка, 1, конференц-зал «Конгрес»). Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел. (044) 277-78-89 або e-mail: pr@atom.gov.ua. 25 листопада початок о 10:00, об 11:30 передбачено підхід до преси президента НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського.

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