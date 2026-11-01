Трамп розчарований відсутністю прогресу щодо закінчення війни в Україні, - Лумер

Американська блогерка розповіла, що Трамп хоче виконати свої обіцянки та посадити за стіл переговорів і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу в питання припинення війни в Україні та шукає спосіб посадити за стіл переговорів обидві сторони, повідомила в інтерв'ю РБК-Україна американська політична інфлюенсерка Лора Лумер.

Лумер поділилася, що очільник Білого дому розчарований тим, що війну в Україні не вдалося закінчити в перший день свого другого президентського терміну, як він обіцяв під час кампанії 2024 року.

За словами блогерки, Трамп хоче виконати свої обіцянки та посадити за стіл переговорів і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна.

Відео дня

Додається, що на це також впливає наближення важливих проміжних виборів, які визначать, чи стане Дональд Трамп "качкою, що кульгає" в останні два роки свого терміну.

Лумер зазначила, що бачить, що Україна більше готова до мирного процесу, ніж Росія.

"Здається, ніби Зеленський набагато охочіше й більше згоден на укладення угоди, на відміну від Володимира Путіна та Лаврова, які щотижня надсилають своїх російських ляльководів просувати пропаганду в американських ЗМІ", - зауважила вона.

Американка додала, що поведінка керівництва РФ чітко показує, що не має зацікавлення у мирі.

"Зрозуміло, що вони не зацікавлені в мирній угоді, і зрозуміло, що вони не мають жодної поваги до адміністрації Трампа", - заявила Лумер.

Останні заяви Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента, Україна не збирається відмовлятися від своїх територій в рамках переговорів з РФ. Зеленський зазначив, що це суперечить не тільки конституції, а й честі та волі суспільства. Він додав, що Росія намагається через різних посередників донести до Києва цю вимогу. Президент України назвав це нелогічним підходом. За словами Зеленського, пріоритетом країни наразі є забезпечення припинення вогню на нинішній лінії фронту.

Також ми писали, що Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч в Туреччині. Він підкреслив, що лише на рівні лідерів держав можна буде обговорити питання, які не вдається вирішити делегаціям і технічним групам. Президент України висловив сподівання, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сприятиме в організації переговорів із Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: