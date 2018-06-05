5 червня у Києві відбудеться презентація Національного Плану управління відходами та проект Рамкового закону про відходи

10:00, 05 червня 2018
Разное
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На конференції буде презентовано проект Рамкового закону про відходи, Національний план управління відходами, засади секторальних законів (електричне та електронне обладнання, батарейки та упаковка). У заході візьмуть участь: Остап СЕМЕРАК, Міністр екології та природних ресурсів України, Степан КУБІВ, Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Геннадій ЗУБКО, Віце-прем’єр-міністр —Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Хюг МІНГАРЕЛЛІ, Голова Представництва ЄС в Україні, Андрій ГУНДЕР, Президент Американської торговельної палати в Україні, Микола КУЗЬО, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Захід організовується за підтримки Представництва ЄС в України та проектів, що фінансуються ЄС (Twinning, APENA, BRDO), Американьскої торгівельної палати в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, і проекту DESPRO.

Дата конференції: 10.00, 5-6 червня 2018

Місце: ГотельInterContinental Kyiv, вул. Велика Житомирська, 2A 

Акредитація для ЗМІ проходить за номером: 097 545 45 14

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