5 червня у Києві відбудеться презентація Національного Плану управління відходами та проект Рамкового закону про відходи

У рамках конференції : “Нова політика управління відходами – шлях до циклічної економіки”, що присвячена впровадженню Національної стратегії управління відходами до 2030 року, перспективам переходу до економіки замкненого циклу.

На конференції буде презентовано проект Рамкового закону про відходи, Національний план управління відходами, засади секторальних законів (електричне та електронне обладнання, батарейки та упаковка). У заході візьмуть участь: Остап СЕМЕРАК, Міністр екології та природних ресурсів України, Степан КУБІВ, Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Геннадій ЗУБКО, Віце-прем’єр-міністр —Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Хюг МІНГАРЕЛЛІ, Голова Представництва ЄС в Україні, Андрій ГУНДЕР, Президент Американської торговельної палати в Україні, Микола КУЗЬО, Заступник Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Захід організовується за підтримки Представництва ЄС в України та проектів, що фінансуються ЄС (Twinning, APENA, BRDO), Американьскої торгівельної палати в Україні, Європейського банку реконструкції та розвитку, і проекту DESPRO.

Дата конференції: 10.00, 5-6 червня 2018

Місце: ГотельInterContinental Kyiv, вул. Велика Житомирська, 2A

Акредитація для ЗМІ проходить за номером: 097 545 45 14