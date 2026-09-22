Xiaomi показала, як фотографує її новий смартфон із двома 200-Мп камерами

Xiaomi розкрила нові подробиці про камери флагманської лінійки Xiaomi 18 Pro, презентація якої відбудеться в Китаї вже 23 вересня. Виробник підтвердив, що смартфони будуть оснащені системою з двох камер від Leica з роздільною здатністю 200 Мп.

Основна камера отримає великий сенсор розміром 1/1,28 дюйма, а телеоб'єктив із 3,2-кратним оптичним зумом – 1/1,56 дюйма. Для телеоб'єктива також заявлена діафрагма f/2,4, що дозволить захоплювати більше світла й отримувати більш деталізовані знімки, особливо в складних умовах освітлення.

Щоб продемонструвати можливості нової камери, Xiaomi опублікувала кілька прикладів фотографій, зроблених із фокусною відстанню 23, 35 і 75 мм. На знімках помітна насичена передача кольорів, широкий динамічний діапазон і якісна деталізація при слабкому освітленні.

Відео дня

Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026
Фото Xiaomi 18 Pro 22 вересня 2026

Про третю камеру Xiaomi поки нічого не розповіла. За попередніми даними, серія Xiaomi 18 Pro збереже 50-мегапіксельний надширококутний модуль, який використовувався в попередньому поколінні.

Окрім нової системи Leica з двома сенсорами по 200 Мп, смартфони Xiaomi 18 Pro першими отримають 2-нанометровий чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, нові дисплеї на базі M11 та рамки товщиною всього 0,99 мм. Відомо, що Xiaomi 18 Pro оснастять акумулятором на 7000 мАг, а 18 Pro Max – на 8500 мАг.

За даними інсайдерів, серія Xiaomi 18 дебютує за межами Китаю вже в грудні 2026 року – на два місяці раніше, ніж зазвичай. При цьому виробник може відмовитися від випуску топової версії Ultra.

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