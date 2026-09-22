Xiaomi показала, як фотографує її новий смартфон із двома 200-Мп камерами

Офіційна прем'єра лінійки Xiaomi 18 Pro відбудеться вже завтра.

Xiaomi розкрила нові подробиці про камери флагманської лінійки Xiaomi 18 Pro, презентація якої відбудеться в Китаї вже 23 вересня. Виробник підтвердив, що смартфони будуть оснащені системою з двох камер від Leica з роздільною здатністю 200 Мп.

Основна камера отримає великий сенсор розміром 1/1,28 дюйма, а телеоб'єктив із 3,2-кратним оптичним зумом – 1/1,56 дюйма. Для телеоб'єктива також заявлена діафрагма f/2,4, що дозволить захоплювати більше світла й отримувати більш деталізовані знімки, особливо в складних умовах освітлення.

Щоб продемонструвати можливості нової камери, Xiaomi опублікувала кілька прикладів фотографій, зроблених із фокусною відстанню 23, 35 і 75 мм. На знімках помітна насичена передача кольорів, широкий динамічний діапазон і якісна деталізація при слабкому освітленні.

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Про третю камеру Xiaomi поки нічого не розповіла. За попередніми даними, серія Xiaomi 18 Pro збереже 50-мегапіксельний надширококутний модуль, який використовувався в попередньому поколінні.

Окрім нової системи Leica з двома сенсорами по 200 Мп, смартфони Xiaomi 18 Pro першими отримають 2-нанометровий чип Snapdragon 8 Elite Gen 6, нові дисплеї на базі M11 та рамки товщиною всього 0,99 мм. Відомо, що Xiaomi 18 Pro оснастять акумулятором на 7000 мАг, а 18 Pro Max – на 8500 мАг.

За даними інсайдерів, серія Xiaomi 18 дебютує за межами Китаю вже в грудні 2026 року – на два місяці раніше, ніж зазвичай. При цьому виробник може відмовитися від випуску топової версії Ultra.

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