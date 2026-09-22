Макрон оголосив про нову допомогу Україні: що передасть Франція

Франція підтримуватиме Україну в проходженні зимового періоду.

Франція посилить протиповітряну оборону України шляхом постачання радарів і ракет-перехоплювачів. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

За його словами, російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують залишити мільйони родин без опалення та електроенергії.

Макрон наголосив, що Франція підтримуватиме Україну в проходженні зимового періоду, також для надання допомоги мобілізується енергетична група "Групи семи" (G7).

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"Ми посилюємо українську протиповітряну оборону, укладаючи контракт на постачання радарів і надаючи ракети-перехоплювачі. Я також обговорив цю підтримку з президентом Трампом, а також перспективи енергетичного перемир’я та мораторію щодо Чорного моря - ініціатив, які ми підтримуємо. Це стане ключовим питанням переговорів, які мають відновитися та привести до справедливого й тривалого миру", - зауважив французький лідер.

Антибалістичний щит FREYJA - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський обговорив з Макроном безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Президент зазначив, що Україна готова оплатити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики ЄС.

За його словами, продовжується робота над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA.

Глава держави розраховує на перші результати вже цього року.

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