Церемонія запалення останньої свічки свята Хануки

У вівторок, 23 грудня, в 18:30 в Маріїнському парку на літній площадці відбудеться запалення останньої свічки свята Хануки.

На церемонію запрошені Почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков, мер Києва Віталій Кличко, Головний Рабин Йонатан Маркович, голова Бюро по зв'язках з російськомовної єврейської діаспорою «Натів» Шмуель Поліщук, а також політики, дипломати й бізнесмени з боку Ізраїлю та України.