Нелогічно вести переговори щодо долі України без присутності самої країни, - Зеленський

Зеленський зазначив, що жодні сторонні держави не мають права обговорювати критичні питання суверенітету, які стосуються виключно внутрішніх справ незалежної України.

Суверенітет і територіальна цілісність держави не можуть обговорюватися без її участі, заявив в інтерв'ю CNN Türk президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що жодні сторонні держави не мають права обговорювати критичні питання суверенітету, які стосуються виключно внутрішніх справ незалежної України. Він вважає, що будь-які угоди для завершення війни мають досягатися виключно за столом переговорів за участю сторон конфлікту.

"Це неможливо. Ви не можете вирішити долю України без України. Це було б несправедливо і ні до чого не призвело б. Нелогічно вести переговори щодо долі країни без присутності самої країни", - пояснив президент.

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Він нагадав, що інші лідери вже робили подібні спроби й не досягли жодних результатів.

Зеленський пояснив, що Росія не здатна досягти своїх початкових військових цілей в Україні, хоча й має статус великої держави.

"Росія, наприклад, вважала себе великою і казала, що завоює Україну за три дні. Зараз ми вступаємо у п'ятий рік війни. Протягом п'яти років Росія не може завоювати Україну", - наголосив президент України.

Війна в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський в черговий раз заявив, що Україна не збирається відмовлятися від своїх територій, які тимчасово окупувала Росія, в рамках переговорів з РФ про мир. Президент пояснив, що країна не може змиритися з тим, що східні території, а також Крим, тимчасово окупований Росією, належать Росії. Він нагадав, що це не лише суперечить конституції України, а й честі та волі суспільства. Зеленський зазначив, що пріоритетом для України є забезпечення припинення вогню на нинішній лінії фронту.

Також ми писали, що помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. Ушаков зазначив, що очільник Кремля ніколи не уникав розмов із Зеленським, тож на телефонний дзвінок нібито відповість. При цьому, Ушаков додав, що для переговорів з Путіним Зеленський може приїхати до Москви.

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