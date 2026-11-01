Найдовше перемир'я з росіянами завершено: Лубінець прокоментував режим тиші

Він відзначив, що визначених домовленостей усі дотримувалися.

Режим тиші у Херсонській області, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він відзначив, що протягом визначеного періоду сторони дотримувались взятих на себе зобов’язань.

"Це дало можливість доставити гуманітарну допомогу до Олешок і допомогти цивільним мешканцям, які хотіли безпечно залишити місто", - підкреслив він.

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Він нагадав, що місія стала можливою завдяки координації Першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Наразі, за словами Лубінця, разом із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою опрацьовуються можливості "продовження подібних гуманітарних кроків". "Важливо зберегти цей механізм взаємодії , щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя", - наголосив він.

Місія в Олешках - більше новин

Нагадаємо, що 30 жовтня українська делегація прибула до Олешок, щоб вивезти звідти людей. Евакуація тривала через Росію та Білорусь. В Україну люди заїжджали через Чернігівську область.

Вдалося вивезти сотні людей. Найстаршій - 94 роки, найменшому - один рік. Люди розповідали, як виживали в окупованому місті без тепла та майже без їжі, не маючи доступу до лікарів.

Водночас під час тривалого перемир'я, як повідомили військові, російські окупанти використали паузу у військових цілях, провівши ротацію підрозділів, зміцнивши позиції та встановивши антидроновий захист доріг. Також, за його словами, ворог посилив логістику та підвіз боєприпаси.

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