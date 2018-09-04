Українці вимагають доступу до чистої енергії: 17 міст долучилися до світової кліматичної мобілізації

7 та 8 вересня українські міста стануть частиною всесвітньої акції “Дій за Клімат”, метою якої є об’єднання зусиль кожної країни та міста у протидії кліматичним змінам. Хвиля мобілізації пройде на 5 континентах, очікується понад 500 заходів, 17 з яких відбудуться в Україні.

7 вересня о 10:30 у прес- центрі УНІАН ( вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес- брифінг на тему: “Українські міста заявляють про перехід на відновлювану енергетику щоб зберегти клімат”. У заході візьмуть участь мери трьох міст, зокрема Житомира, та експерти міжнародної кліматичної організації 350.org. В рамках брифінгу мери публічно заявлять про амбітну ціль - 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року в своїх містах. Також, вони поділяться першими перемогами та змінами у енергетичній сфері.

Об 11:45 біля стін КМДА мери, спільно з активістами стануть учасниками вуличного перформансу “Дій за Клімат_Київ”. Під час акції організатори візуалізують бачення Києва, як міста, що живиться на 100 % від відновлюваних джерел енергії, та не потерпає від кліматичних аномалій, як це сталося цього літа із затопленнями вулиць. Метою киян в цей день стане чітка вимога до місцевої влади невідкладно реалізовувати кліматичну стратегію міста, та переходити на відновлювану енергетику.

Акція об’єднає не лише жителів Києва. До столиці завітають сотні українців з різних областей, аби взяти участь у міжнародному кліматичному форумі “Енергія Змін PowerShift UA 2018”. Форум розпочинається о 14:00 на ВДНГ та продовжиться аж до 9 вересня.

Паралельно в 16 українських містах відбудуться локальні активності, приурочені до глобальної мобілізації “Дій За Клімат” ( анг. «Rise For Climate»). Детальнішу інформацію про акції читайте на сторінці ініціаторів - 350. org -Україна у Фейсбук.

Контактна особа:

Медіа- координаторка акцій “Дій За Клімат” в Україні Маргарита Мостова, ritamostovaya@gmail.com

+3 80 99 92 99 794