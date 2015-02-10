ТМ «Шаланда» готує сюрприз до Дня закоханих

13 та 14 лютого до Дня святого Валентина ТМ «Шаланда» підготує яскравий сюрприз для закоханих киян. Жителів столиці торгова марка порадує концертом романтичної музики, який відбудеться у гіпермаркеті «Караван». Спеціально для всіх закоханих виступить зірка шоу «Україна має талант», скрипаль Віктор Андрійченко.

Чарівні звуки скрипки створять романтичну атмосферу і неповторний настрій. А справжня ікра, піднесена до романтичної вечері, підкреслить ваші справжні почуття. Тільки в ці 2 дні святкові ціни для закоханих на всю лінійку червоної ікри «Шаланда»!

Час і місце проведення:

13 лютого 2015 року, з 16:00 до 20:00

14 лютого 2015, з 14:00 до 18:00

м. Київ, вул. Лугова, 12, гіпермаркет «Караван», ікорний відділ

Шаланда - справжня ікра!

Для виробництва цієї ікри «Шаланда» використовується сировина першого сорту (це найвищий сорт для ікри), яку українські фахівці особисто відбирають на Далекому Сході. Ікра виробляється згідно вимог ДСТУ - солиться протягом 4 годин з моменту вилову риби.

http://ikra-market.com.ua/ru/katalog-produkczii.html

Контакти

PR-менеджер ТМ «Шаланда»

Олена Ушакова (067) 218-75-16

Ushakova.e@ikra.com.ua