24 березня, у вівторок, з 11:00 до 12:30 відбудеться прес-конференція Андрія Новака на тему «Альтернатива є!», присвячена питанням виходу України з економічної кризи.

На прес-конференції Андрій Новак презентує нове видання своєї книги «Як підняти українську економіку».

Від першого дня кризи експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов’язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим, на його думку, він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ. Відповідно до його варіанту, подолати кризу можливо щонайбільше за рік.

Всі журналісти та гості отримають примірник книги нового видання.

Прес-конференція відбудеться у конференц-залі «Париж» готелю «Хаятт Рідженсі Київ» (вул. Алли Тарасової, 5, Софійська площа, перший поверх).

Ініціатор заходу – благодійний фонд «Альтернатива».

Тел. для акредитації: 099 491 33 57, Оксана Буга, прес-секретар фонду.