В Полтавській області 7-річний хлопчик загинув, заплутавшись у дротах
17:23, 29 березня 2008Разное
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7-річний хлопчик, учень Кочубеївської загальноосвітньої школи (Полтавська обл.), загинув, заплутавшись у дротах.
Про це журналістам повідомили в кризовому центрі Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації.
Трагедія сталася вчора, коли дитина підійшла до тракторного причепа, з якого звисала купа дротів. За зазначеним фактом проводиться розслідування.
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