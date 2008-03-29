В Полтавській області 7-річний хлопчик загинув, заплутавшись у дротах

7-річний хлопчик, учень Кочубеївської загальноосвітньої школи (Полтавська обл.), загинув, заплутавшись у дротах.

Про це журналістам повідомили в кризовому центрі Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної адміністрації.

Трагедія сталася вчора, коли дитина підійшла до тракторного причепа, з якого звисала купа дротів. За зазначеним фактом проводиться розслідування.