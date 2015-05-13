«ЦІНА ЖИТТЯ» проведе акцію протесту з вимогою до Президента України забезпечити громадський контроль над формуванням тарифів на послуги ЖКГ

Низка громадських організацій євроінтеграційного спрямування, об’єднані в спільну неполітичну ініціативу «ЦІНА ЖИТТЯ» проведуть завтра вранці, об 11:00 акцію протесту, яка розпочнеться на площі перед будівлею Верховної Ради, після чого мітингувальники вирушать до стін Кабміну. Головна вимога громадян – створити при Президентові України суспільну комісію, яка б здійснювала громадський контроль над формуванням тарифів на послуги ЖКГ по всій Україні.

«Поодиноким організаціям важко протистояти натиску урядової пропаганди - будь-яка критика дій кабміну, чи заклики взяти хоча б певні аспекти діяльності уряду під громадський контроль - наражаються на звинувачення у зраді національних інтересів, активістів цькують і навішують на них ярлики "агентів КДБ", що аж ніяк не спонукає до розвитку відкритого суспільства» - заявив активіст «ЦІНИ ЖИТТЯ» Анатолій Башловка.

Як зазначають експерти, зокрема, громадський діяч, активіст ГО «Автомайдан Київ» Дмитро Карп, уряд сьогодні, за рахунок підвищення тарифів на послуги ЖКГ, намагається перекласти на плечі громадян відповідальність за численні прорахунки Кабміну. Ситуація, що склалася довкола тарифів на послуги ЖКГ вимагає термінового втручання Президента, наголошує громадський діяч.

Наразі свою підтримку ініціативі «ЦІНИ ЖИТТЯ» щодо створення суспільної комісії при Президенті України з метою аудиту та громадського контролю ціноутворення на послуги ЖКГ вже висловили такі громадські організації, як скарзі ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у м. Києві та Київській області», ГО «Автомайдан Київ», ВГО «Союз захисту підприємництва та інші.

Нагадаємо, що з 1 квітня вступили в силу нові тарифи на електроенергію і газ для населення. Вартість електроенергії зросла в 3,5 рази - до 122,83 коп / кВт-год, а мінімальні тариф на газ до збільшений до 3,6 грн за 1 куб. м.

Напередодні громадська Організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у м. Києві та Київській області» подала позов до Окружного адмінсуду Києва на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через незаконність нових тарифів на газ для громадян, затверджених кабміном.

На початку квітня Окружний адмінсуд відмовив у вжитті заходів забезпечення позову. Відмовляючи у слуханні справи, суд мотивував своє рішення тим, що позивачем не надано доказів наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача.

У відповідь громадська організація подала апеляційну скаргу, яка розглядатиметься судом 14 травня. Згодом декілька громадських організацій об'єдналися в спільну неполітичну ініціативу «ЦІНА ЖИТТЯ» щоб підтримати позов і скасування нових тарифів.

Більше інформації можна отримати на сайті громадянської ініціативиhttp://cina.org.ua, на Фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/cina.org.uaабо надіславши запит на емейлMaidanpresscenter@gmail.com.