У Києві збір коштів за паркування зріс у 10 разів

У Києві із запровадженням безготівкової форми оплати за паркування збір коштів з одного машиномісця збільшився у 10 разів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації із посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

«Лише за допомогою реалізації талонів минулого місяця отримано 1 млн. 150 тис. грн. Окрім того, ми укладаємо договори на фіксовані паркувальні місця з різними організаціями, що дає прибуток ще 350 тис. грн. Раніше, коли організацією паркування займалися райони, місто отримувало лише 600-700 тис. грн. щомісяця, не зважаючи на те, що районам належало 18 тис. паркувальних місць, а «Київтранспарксервіс» наразі має лише 4,5 тис. місць. Таким чином сума надходжень з 1 паркувального місця вдесятеро збільшилась», – зазначила Ірена Кільчицька.

За її словами, КП «Київтранспарксервіс» з серпня минулого року уклало 127 договорів на надання постійних платних місць паркування, середньомісячне надходження з яких складає 350 тис. грн., а загальна сума надходжень за період серпень 2007р. – квітень 2008р. становить 2 млн. 430 тис. грн.

Окрім того, з 2 квітня водії мають можливість скористатися і мобільним паркуванням на 22-х майданчиках 1-ї територіальної зони паркування столиці. Особливістю цієї форми оплати є те, що водій сплачує лише за той час, який машина реально простояла на паркувальному місці, тоді як раніше тариф встановлювався як мінімум на годину.

Водій, придбавши спеціальну скретч-картку і відправивши SMS-повідомлення на номер 516, здійснює відкриття (поповнення) паркувального рахунку. Перед початком паркування потрібно надіслати SMS-повідомлення на номер 516, в якому вказати номер паркувального майданчика та номер автомобіля. Для закінчення паркування необхідно надіслати SMS-повідомлення з літерою С або зателефонувати на номер 516.Номер паркувального майданчика наведений у табличці до дорожнього знаку паркування.

Абонементні талони та скретч-картки для мобільного паркування розповсюджує комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» через мережі автозаправних станцій «Лукойл-Україна», «Кло», мережі кіосків «Союздрук», «Укрпошти» та ТМ «Варіант», а також у касах Київського метрополітену.

В проекті «Мобільне паркування» беруть участь всі оператори мобільного зв’язку, які діють у місті Києві. Вартість дзвінка та повідомлення на номер 516 для всіх операторів мобільного зв’язку становить 0,33 грн. з урахуванням ПДВ та без урахування збору до ПФ. Для інформаційної підтримки проекту в мережі Інтернет створений веб-сайт з адресою www.516.com.ua, на якому можна детальніше ознайомитись з проектом, можливостями системи «Мобільне паркування», а також, зареєструвавшись, контролювати свій паркувальний рахунок, витрати на паркування тощо.

В майбутньому планується використовувати веб-сайт для оплати послуг за паркування через мережу Інтернет.

«Мобільне паркування» - це інноваційний проект, який надає киянам альтернативну зручну можливість сплачувати за паркування з мінімальними витратами свого часу.