Компанії «Sport Life» та «Ріел» оголосили про початок стратегічної співпраці!

Компанія «Sport Life» володіє колосальним досвідом співпраці з провідними девелоперами та забудовниками країни! Фітнес-клуби мережі розміщуються у різних типах комерційної нерухомості: БЦ, ТРЦ, ЖК та окремо розташовані будівлі. На даний момент компанія знаходиться в фазі активного розвитку мережі, відкриває нові клуби та шукає стратегічних партнерів для будівництва фітнес-клубів. Будівельна корпорація «Ріел» - успішна компанія з великою історією – 12 років вже на українському ринку. У пакеті компанії - як введені об'єкти у Львові, так і ті, що будуються, в Києві. Незважаючи на кризу компанія «Ріел» продовжує активне будівництво усіх запланованих об'єктів нерухомості. Крім того, компанії «Sport Life» та «Ріел» поділяють спільні цінності: «Якість – понад усе». У зв'язку з цим було прийнято рішення про стратегічне співробітництво компаній для будівництва як мінімум чотирьох фітнес-клубів: у Києві та у Львові.

Відповідно до меморандуму про стратегічне партнерство повноформатні фітнес-клуби мережі Sport Life розмістяться в 4 об'єктах компанії «Ріел»: два – у Києві та два – у Львові. На запитання, чому були обрані саме ці два міста, Київ та Львів, Олександр Степанов, генеральний директор «Sport Life Development» відповів, що у Львові вже успішно працює три клуби мережі, але цього не вистачає, щоб повністю задовольнити фітнес-потреби львів'ян. Тому ще декілька клубів мережі у Львові зможуть дозволити більшій кількості жителів міста долучитись до фітнесу високого рівня. А що стосується столиці, то фітнес-клуби Sport Life представлені ще не в усіх районах Києва. «Sport Life» здійснює регіональний принцип розвитку: компанії важливі всі міста, всі райони та всі вулиці.

«Відсоток українців, які регулярно відвідують фітнес-клуби, виріс з 2 до 5%. Багато в чому це заслуга нашої політики гармонійного розвитку: ми будуємо фітнес-клуби не тільки в столиці та великих містах, але й у регіонах. Наша задача дати можливість займатись фітнесом за американськими стандартами всім жителям України, але для цього нам потрібно відкрити як мінімум 65 клубів по всій країні. Будівельна компанія «Ріел» зарекомендувала себе як відповідальний забудовник, який навіть в такий складний час продовжує реалізовувати свої проекти. Нам імпонує такий підхід до справи, тому ми вирішили об'єднати зусилля наших компаній та за допомогою відкриття нових фітнес-клубів надати ще більшій кількості українців шанс долучитись до спорту та здорового способу життя. Адже фітнес в наш час – це не примха, а необхідність, до того ж ще й найдешевший вид дозвілля. Посудіть самі, один день у повноформатному фітнес-клубі з сервісом американського рівня коштує дешевше, ніж випити келих пива - всього 9 гривень за день! Спорт – це сила та здоров'я нашої нації, а значить, розвиток спорту в Україні потрібно всіляко підтримувати, чим і займається «Sport Life». Усі наші клуби – це, по суті, тренувальні бази для професійних спортсменів різних федерацій. Також ми є партнерами багатьох спортивних заходів, виступаємо партнерами різних змагань та благодійних акцій», - Олександр Степанов.

«Ми змінили концепцію будівництва та почали вести квартальну забудову: власні школи, садочки, невеликі ТЦ та, звичайно ж, спорткомплекси. Зрозуміло, управління фітнес-клубами ми вирішили довірити досвідченій компанії, тому почали активно шукати сумлінного оператора з великим досвідом роботи на ринку. І, звичайно ж, вибір припав на кращого гравця українського фітнес-ринку - мережу «Sport Life». Ми довго вели переговори і в підсумку прийшли до того, що фітнес-клуби «Sport Life» розмістяться у львівських об'єктах – ЖК «Великобританія» та «Америка», а також у київських – ЖК «Львівський квартал» та «Elyseum». Усупереч кризі та нестабільній економічній ситуації в Україні ми продовжуємо активне будівництво всіх запланованих об'єктів. Ми будуємо не просто квартири, а створюємо будинку зі своїм неповторним характером, але тепер окрім індивідуального стилю та бездоганної якості в наших ЖК з'явиться й фітнес-складова. Фітнес – це стиль життя, тому ми не можемо позбавляти наших мешканців можливості вести здоровий спосіб життя, не виходячи з дому. Плюс, розмістивши фітнес-клуби мережі «Sport Life» на території ЖК, ми зробимо свій внесок у розвиток фітнес-руху в Україні. Я сам люблю спорт та є голова федерації тенісу Львівської області. Ми віримо, що наша співпраця зі «Sport Life» обов'язково буде продуктивною і на будівництві 4 об'єктів ми не зупинимось!», - Ростислав Мельник, засновник та керівник будівельної корпорації «Ріел».

Як заявив Олександр Степанов, фітнес-клуби у структурі ЖК компанії «Ріел» обов'язково будуть володіти своїми «фішками», як втім, і всі інші клуби мережі. «Ми не відкриваємо клуби «під копірку», у кожному є свої особливості – олімпійський басейн, ексклюзивний SPA - комплекс, футбольні поля та багато іншого. Винятком не стануть і об'єкти в ЖК компанії «Ріел». «В усіх фітнес-клубах на території наших ЖК обов'язково будуть басейни, а в деяких навіть тенісні корти та футбольні поля!», - заявив Ростислав Мельник.

У минулому році мережа «Sport Life» відкрила 8 нових повноформатних фітнес-клубів. Як відзначають американські інвестори, своїх планів з розширення мережі в Україні вони не змінюють. Мережа «Sport Life» відкриває фітнес-клуби в усіх містах України з населенням понад 300 000 осіб. На сьогодні «Sport Life» — це 39 діючих клубів мережі, 14 з яких знаходяться в регіонах. На даний момент у фазі активного будівництва знаходяться клуби в Харкові, Одесі, Хмельницькому та Запоріжжі. У планах компанії збільшити кількість фітнес-клубів по всій країні до 65.

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