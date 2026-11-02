Зеленський висловився щодо можливого саміту лідерів США, РФ та Китаю щодо війни в Україні

Він наголосив, що для того, щоб війна закінчилася, така угода може бути укладена лише за столом переговорів, за яким присутні сторони конфлікту.

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін не можуть обговорювати суверенітет та територіальну цілісність України, заявив в інтерв'ю CNN TÜRK президент України Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що у лідерів цих країн є питання, які вони мають обговорити між собою, але їх не буде за столом переговорів стосовно завершення війни в Україні.

"Звісно, у лідерів цих країн є питання, які вони мають обговорювати між собою. Але їх не буде за цим столом переговорів. Зокрема, вони не можуть обговорювати такі важливі питання, як суверенітет і територіальна цілісність України. Адже це питання, які стосуються виключно цієї країни і є внутрішніми державними справами", - заявив Зеленський.

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Він наголосив, що для того, щоб війна закінчилася, така угода може бути укладена лише за столом переговорів, за яким присутні сторони конфлікту.

Зеленський вважає, що лише в такому випадку можливо досягти справді ефективної, остаточної угоди.

Можливий саміт США, РФ та Китаю щодо України

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, Китай не зацікавлений у тристоронньому саміті за участю Росії та США для обговорення шляхів завершення війни в Україні. Він уточнив, що обговорив це питання з главою Китаю Сі Цзіньпіном під час їхньої зустрічі в Пекіні. Як зазначив Штайнмайєр, хоча президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін, ймовірно, зустрінуться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, реакція Сі Цзіньпіна дала зрозуміти, що питання України до порядку денного не буде включено.

Також ми писали, що речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявляла, що влада Китаю не має інформації про можливу зустріч президентів КНР, США та РФ. Раніше про таку зустріч повідомляв The Wall Street Journal, зазначаючи, що пропозицію висунув російський диктатор Володимир Путін. За інформацією видання, метою такої зустрічі є домовленість про припинення війни в Україні на умовах Кремля. Переговори можуть відбутися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде 18-19 листопада в Шеньчжені, Китай.

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