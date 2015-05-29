"Зірки" - за прилавком "Фокстроту" або "Фокстрот" підтримав благошоппінг у київському ТРК "Проспект"

Цієї суботи відомих людей України та любителів стильних покупок об'єднає свято FashionABLE Shopping під слоганом «Мода здатна допомагати»!

30 травня 2015 року в ТРК «Проспект» плеяда знаменитих українців, серед яких - популярний актор Володимир Горянський, зоряні шоумени Саша і Вова Борисенко, дизайнер Олена Бурба, народна радіоведуча Ганна Свиридова, ультрамодні музиканти Тамерлан та Олена Омаргалієва, переможці проекту «Голос Країни» Павло Табаков і Наталя Гордієнко, шоумен Андрій Джеджула, співачка Анна Добриднєва, актор і головний герой серіалу «Віталька» Гарік Бірча стануть за прилавки магазинів, в числі яких «Фокстрот»!

Жеребкування з розподілом зіркових продавців за місцями їх роботи в магазинах пройде о 14:30, а вже о 15:00 вони перевтіляться у торгових працівників і консультуватимуть покупців до 18:00.

«Фокстрот» вже втретє бере участь у проекті FashionABLE, шопінг з яким не тільки приємний, а й корисний, оскільки частина вартості від покупок, здійснених у цей день, спрямовується на допомогу дітям. Цього разу частина виручених коштів буде передана у Пугачівський дитячий будинок-інтернат, розташований в Житомирській області, де виховуються діти з обмеженими можливостями.

Кожен киянин і гість столиці може стати частиною неймовірного свята моди і добрих справ FashionABLE! Для цього потрібно:

- прийти 30 травня в ТРК «Проспект» (вул. Червоногвардійська, 1в, м. Чернігівська);

- зробити покупку у наших зіркових продавців у «Фокстроті» або інших магазинах-учасниках проекту;

- насолодитися неймовірною атмосферою позитиву, свята моди і добрих справ!

Довідка: торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» є найбільшою роздрібною мережею за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні, а також лідером у своїй категорії за рівнем знання, відвідування і покупок за даними TNS Ukraine, MMI 2010-2014 / 2. ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» демонструє інноваційний підхід до розвитку через сервіси «Фінансовий супермаркет» і «Фокс Клуб», формат «Shop-in-Shop» та унікальний мобільний додаток «Обирай техніку за допомогою доповненої реальності». «Фокстрот» також відомий на українському ринку як бренд, який дбає про довкілля (соціальні проекти «Зелений офіс», «ЕКОклас») і про безпеку дітей (проект «Школа безпеки»).

Проект FashionABLE Shopping не має аналогів в Україні. Вперше він відбувся у Києві навесні 2014 року, зібравши під своєю егідою більше 40 зіркових гостей! Протягом усього року найвідоміші українці допомагали творити добро в Харкові, Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі. І ось зараз це неймовірне свято моди і добрих справ повертається до Києва! 30 травня в ТРК «Проспект» ми знову побачимо зірок за прилавками магазинів! Фотозвіти проектів FashionABLE тут.