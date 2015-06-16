Переведення державних послуг громадянам та бізнесу в Інтернет



16 червня, 10:00

Український кризовий медіа-центр (Український Дім, Київ, вул. Хрещатик, 2)



Спікери:

1. Дмитро Шимків, заступник голови АП з проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ

2. Дмитро Дубілет, засновник групи ІТ-волонтерів iGov, співзасновник ICT Competence Center

3. Яніка Мерило, співзасновник ICT Competence Center

4. Олександр Риженко, Голова Державного агентства з питань електронного урядування

5. Представник Міністерства економіки (уточнюється)

Переведення державних послуг в Інтернет є одним з головних інструментів боротьби з корупцією.

На заході розповімо і, головне, ПОКАЖЕМО державні послуги, які вже найближчим часом громадяни і бізнес зможуть отримувати не тільки в "традиційному" паперовому вигляді, а й через Інтернет, а також про дивовижну історію створення проекту силами волонтерів.