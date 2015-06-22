У харківському дельфінарії народився морський котик

У Харківському дельфінарії «Немо» радісна подія - поповнення. Як повідомляє прес-служба Немо, сьогодні вранці близько 9 годин на світ з'явився південноамериканський морський котик.

Уточнюється, що пологи пройшли добре, під наглядом кращих ветеринарів дельфінарію.

Батьки новонародженого - талановиті морські артисти і улюбленці публіки Леля і Боб, але з весни Леля, з причини вагітності, не брала участі в шоу.

У Дельфінарії повідомляють, що мама і малюк відчуваю себе добре, малюк дуже активний, мама Леля годує його грудьми і спілкується за допомогою звуків.

Стать визначити поки неможливо, це можна буде зробити пізніше.

Варто відзначити, що народження морських котиків у штучно створених умовах вважається справжнім дивом, але в мережі «Немо», це вже 4-е народження ластоногих.

Нагадаємо, що перший котик був народжений в Київському дельфінарії «Немо» і така подія стала сенсаційною не тільки для України, але й для Європи. Так як це був перший морський котик, народжений не в природному морському середовищі.

Окремо підкреслимо, що в мережі «Немо» було народжено 20 дельфинят і це свідчення того, що в дельфінаріях створені ідеальні умови для життя цих дивовижних морських тварин.