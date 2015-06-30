Круглий стіл. Український серіал vs російський: перспективи створення свого контенту і відмова від телепродукту РФ



Дата: 30 червня 2015 року. 13:00

Місце: Редакція газети «День» (просп. Перемоги, 121-д)

Основні питання до обговорення:

Як розвивати власне виробництво і яка роль держави в цьому?

Чим і як канали замінюють російські серіали?

Що робити зі спільним виробництвом (моральний і юридичний аспект)?

Чому не всі канали виконують норми закону? Як боротися зі спробами обійти закон?

Як реагують глядачі на зміни в телеефірі?

Запрошені учасники:

1. Юрій АРТЕМЕНКО, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

2. Пилип ІЛЛЄНКО, голова Державного агентства України з питань кіно;

3. Вікторія СЮМАР, голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики;

4. Олександр ТКАЧЕНКО, генеральний директор «1+1 media»;

5. Єгор БЕНКЕНДОРФ, голова правління ПрАТ «Телеканал «Інтер»;

6. Олександр БОГУЦЬКИЙ, директор-президент ICTV;

7. Євген ЛЯЩЕНКО, директор телеканалу «Україна»;

8. Ігор РОЗКЛАДАЙ, медіа юрист Інституту Медіа Права.

Журналісти «Дня»:

1. Вадим Лубчак, редактор відділу ЗМІ;

2. Анна Свентах, кореспондент відділу ЗМІ;

3. Роман Гривінський, кореспондент відділу ЗМІ

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном - 097 94 95 899 (Анна)

Редакція за запитом готова надати матеріали за підсумками дискусії.