Круглий стіл. Український серіал vs російський: перспективи створення свого контенту і відмова від телепродукту РФ
Дата: 30 червня 2015 року. 13:00
Місце: Редакція газети «День» (просп. Перемоги, 121-д)
Основні питання до обговорення:
Як розвивати власне виробництво і яка роль держави в цьому?
Чим і як канали замінюють російські серіали?
Що робити зі спільним виробництвом (моральний і юридичний аспект)?
Чому не всі канали виконують норми закону? Як боротися зі спробами обійти закон?
Як реагують глядачі на зміни в телеефірі?
Запрошені учасники:
1. Юрій АРТЕМЕНКО, голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
2. Пилип ІЛЛЄНКО, голова Державного агентства України з питань кіно;
3. Вікторія СЮМАР, голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики;
4. Олександр ТКАЧЕНКО, генеральний директор «1+1 media»;
5. Єгор БЕНКЕНДОРФ, голова правління ПрАТ «Телеканал «Інтер»;
6. Олександр БОГУЦЬКИЙ, директор-президент ICTV;
7. Євген ЛЯЩЕНКО, директор телеканалу «Україна»;
8. Ігор РОЗКЛАДАЙ, медіа юрист Інституту Медіа Права.
Журналісти «Дня»:
1. Вадим Лубчак, редактор відділу ЗМІ;
2. Анна Свентах, кореспондент відділу ЗМІ;
3. Роман Гривінський, кореспондент відділу ЗМІ
За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном - 097 94 95 899 (Анна)
Редакція за запитом готова надати матеріали за підсумками дискусії.