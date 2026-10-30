Сім танкерів везуть російський дизель до США: ідентифіковано їхнє місцезнаходження

Поставки пального відбуваються в умовах підвищеної секретності.

Greenpeace виявила сім танкерів, які везуть близько 288 тис. тонн російського дизельного пального, призначеного для американського ринку. Про це організація повідомила на своєму сайті.

Поставки стали першими в межах домовленостей, досягнутих Трампом і Путіним 9 жовтня. Представлена інтерактивна мапа показує місцеперебування танкерів і дає змогу відстежувати їхній рух у реальному часі.

Наразі Greenpeace відстежує сім танкерів, які перевозять російське дизельне пальне: Taurus (IMO 9417206), Pvt Azura (IMO 9423683), Agioi Fanendes (IMO 9798375), Talisman (IMO 9292060), Leruo (IMO 9385831), Iblea (IMO 9244441) та Primorye (IMO 9236743).

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Водночас в організації зазначили, що російські танкери, які здійснюють підсанкційні перевезення, нерідко передають неправдиві дані.

Поставки дизелю відбуваються в умовах підвищеної секретності. 28 вересня 2026 року президент Росії підписав указ, що обмежує оприлюднення даних про експорт нафти й енергоресурсів.

Йдеться, зокрема, про інформацію щодо цін, маршрутів перевезення, терміналів, сховищ і митного оформлення. За оцінкою Greenpeace, приховування цих даних має допомогти РФ обходити міжнародні санкції.

Постачання російського дизелю до США – головне

Домовленості між Кремлем та Вашингтоном передбачають постачання 300 тисяч тонн (2,25 млн барелів) дизельного пального на ринки США та інших країн. У листопаді 2026 року планується відправити ще 500 тисяч тонн, а згодом – додатковий 1 млн тонн.

Поставки порушують санкційні обмеження ЄС та Великої Британії, оскільки здійснюються суднами, що перебувають під санкціями, та/або стосуються пального, ціна якого перевищує встановлену граничну межу.

Згідно із санкційними обмеженнями, таким суднам заборонено здійснювати перевезення через європейські та північні води. Крім того, їх можуть затримувати, позбавляти доступу до портових послуг та екстреної допомоги.

"Російська секретність також розрахована на те, щоб уникнути протидії та розслідувань з боку Конгресу США, оскільки ці постачання суперечать чинному законодавству США та американським санкціям", – зазначає Greenpeace.

Представники обох провідних партій у Конгресі США виступили з критикою угоди про постачання російського дизельного пального. Законодавці попередили американські банки, нафтові та судноплавні компанії про ризики участі в цих операціях, наголосивши, що такі дії можуть призвести до кримінальної відповідальності.

Ринок пального і атаки російських НПЗ

На заваді постачанням російського дизелю можуть стати українські удари по НПЗ.

За даними The Wall Street Journal, Україна тимчасово припинила атаки на російські НПЗ після тиску з боку Трампа. Водночас після проміжних виборів у США Київ може поновити атаки з новою силою, що може спричинити дефіцит дизелю в Росії.

Нагадаємо, вранці 30 жовтня в російському Новокуйбишевську Самарської області сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим у регіоні оголосили загрозу атаки безпілотників.

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