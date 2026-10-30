Драпатий наказав посилити контроль за роботою ВЛК при ТЦК

Мета - підвищити якість медичних оглядів військовозобов’язаних і унеможливити призов тих громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити.

Контроль за роботою військово-лікарських комісій (ВЛК) при Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) буде суттєво посилено. Відповідний наказ підписав Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий. Про це у коментарі УНІАН повідомив представник Головного управління комунікацій Збройних Сил України майор Дмитро Лиховій.

Зокрема, мета посилення контролю полягає у тому, аби "підвищити якість медичних оглядів військовозобов’язаних, унеможливити призов на військову службу громадян, які за станом здоров’я не можуть її проходити, а також запобігти будь-яким проявам корупції під час мобілізаційних заходів".

Таким чином, впроваджується ретельний моніторинг обґрунтованості рішень ВЛК.

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"Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли людину визнали придатною до служби, але згодом військово-лікарська комісія встановила її непридатність через захворювання, не пов’язані з проходженням служби", - зазначив Лиховій.

У цьому зв’язку, заклади охорони здоров’я та конкретні фахівці нестимуть відповідальність за фіктивні чи недбалі висновки.

Разом з тим, окремий акцент буде приділятися ретельнішому обстеженню людей із хронічними захворюваннями, які можуть загостритися вже в перші місяці військової служби.

За словами представника Головного управління комунікацій ЗСУ, запроваджується постійний моніторинг рішень ВЛК.

"За його результатами проводитимуть перевірки роботи комісій. Для голів і членів ВЛК при ТЦК та СП регулярно організовуватимуть спеціальні навчальні курси, зокрема щодо сучасних стандартів діагностики під час медичних оглядів", - додав Лиховій.

Крім того, посилюється нагляд за тим, як посадові особи ТЦК та СП направляють військовозобов’язаних на медогляди, оформлюють документи та вносять інформацію до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За словами Лиховія, ці рішення відповідають принципам, які Головнокомандувач Збройних Сил України оприлюднив у вересні.

"Серед них – чесна оцінка реального стану справ, готовність визнавати помилки та виправляти їх. Адже проблеми, які замовчують або ігнорують, лише поглиблюються", - підкреслив Лиховій.

Він зазначив, що кожен виявлений недолік має бути проаналізований і усунутий.

Інші накази Драпатого - головне

Як повідомляв УНІАН, раніше Драпатий розпорядився ускладнити життя військовим "корупціонерам".

У вересні Драпатий наголосив, що Україна повинна створити стабільну систему управління людським капіталом війська, впровадження інновацій у військо, надати низовим командирам більшої свободи дій, але першочерговим завданням є стабілізація фронту.

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