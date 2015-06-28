День молоді в Києві відсвяткують на Співочому полі

Організатори для всіх киян та гостей столиці приготували цікаву музично - розважальну програму, різноманітні майстер-класи та конкурси. Крім того, всіх бажаючих запрошують приєднатись до флеш-мобу «Шалені діти України», підготовленого спеціально до Дня молоді в Україні.

День молоді на Співочому полі - це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. «Юність і молодість - це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час дерзань, пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань», - наголошують організатори свята.

Особливу атмосферу святкування будуть доповнювати квіткові композиції виставки «Україна Європейська», яка проходить зараз на Співочому полі. На виставці представлені квіткові композиції, що символізують країни, які створили Раду Європи в 1949 році: Бельгію, Данію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерланди, Норвегію, Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії, Францію і Швецію .

28 и 29 червня кияни та гості столиці зможуть також побачити виставку ретро автомобілів та придбати на свій смак вироби майстрів hand-made.

Прикрасами святкування на Співочому полі стануть великий концерт за участю зірок популярних «співочих» телепроектів та особливий святковий «салют» у вигляді яскравого фаєр-шоу та масового запуску в небо «небесних ліхтариків».

Програма святкування Дня молоді на Співочому полі:

(Київ, комплекс «Співоче поле», вул. Лаврська, 41)

28.06 (неділя)

З 13:00 до 21:00 – активні ігри (бадмінтон, турніки, стінка з шариками)

З 13:00 до 14:00 – виступ джамперів

З 13:00 до 17:00 – яскравий манікюр, легкий макіяж та стильна зачіска від професійних спеціалістів

З 14:00 до 16:00 – виступ талановитої молоді (Центральна сцена)

З 16:00 до 18:00 – концерт за участю володарів Гранд – прі та лауреатів І, ІІ, ІІІ премії Міжнародного фестивалю – конкурсу пісенного мистецтва «Зоряні октави» (Центральна сцена)

З 19:30 до 22:00 – урочиста хода та великий виступ барабанщиць

Виступ гурт «Декаданс» та флеш-моб «Шалені діти України», підготовленого спеціально до Дня молоді в Україні

З 20:00 до 22:00 – святковий концерт (Центральна сцена)

З 22:00 до 23:00 – фаєр – шоу

23:00 – небесні ліхтарики

29.06 (понеділок)

З 13:00 до 21:00 – активні ігри (бадмінтон, турніки, стінка з шариками)

З 13:00 до 17:00 – яскравий манікюр, легкий макіяж та стильна зачіска від професійних спеціалістів

З 15.00 до 19.00 - святковий концерт фольклорних колективів (Центральна сцена):

Протягом всіх днів святкування Дня молоді, на Співочому полі буде представлено великий асортимент харчування та прохолоджувальних напоїв.

Вхід вільний.

Спонсори на партнери святкування Дня молоді в Києві: торгівельна марка «Три ведмедя» та компанія Coca-cola.

Детальна інформація на офіційному сайті Співочого поля:

http://pevchee-pole.com.ua/

Додаткова інформація за тел. (067) 446-37-66