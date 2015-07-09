Безпрограшна лотерея від Sport Life! Розігруємо мільйон кожен день!!!

Абонемент у фітнес-клуб — це путівка в нове щасливе життя. А якщо до цієї путівки додати ще й мільйон, то життя, безумовно, стане казкою! Приходьте у Sport Life по казку: щодня в наших клубах розігрується мільйон серед клієнтів!

Виграти мільйон легко! Можна прийти поплавати в один із 80 ультрасучасних басейнів і стати володарем мільйона. Щоб збільшити шанси на виграш, приходьте всією родиною, адже басейнів вистачить для всіх! Плаваєте професійно — вам на доріжки олімпійського басейну. Хочете навчитися плавати — вперед на заняття в спортивний басейн. Мрієте виростити олімпійського чемпіона — записуємо малюків на тренування в дитячих басейнах. Турбуєтеся про здоров'я малюка з перших днів життя — привчаємо до води в наших басейнах для немовлят!

Мільйон від Sport Life — це тяжка праця ... тяжка праця в 120 тренажерних залах! Ми мільйон просто так не віддамо! Потрібно займатися кардіо на біговій доріжці, опрацьовувати рельєф на машині Смітта, навіть можна в зоні сross-training тренуватися! 55 000 м2 для фітнесу і 800 дипломованих тренерів — ось хто допоможе вам виграти мільйон!

Мільйон — це реально багато, так само багато, як і групових тренувань у наших фітнес-клубах. Чим більше різноманітних фітнес-програм, тим радісніше обличчя наших клієнтів! У студіях Sport Life проводиться 350 видів групових тренувань на будь-який смак: ультрасучасний сайкл і TRX, оздоровчий пілатес і стретчинг, заводна Zumba і аквамарафони, високоінтенсивні тренінги та бойові програми, і ще безліч ефективних програм.

Мільйон — це велика відповідальність і привід для занепокоєння, як не крути. Так що релаксувати і готуватися до такого багатства потрібно заздалегідь, так би мовити, наперед. Тим більше мільйон може наздогнати вас у найнесподіванішому місці, наприклад, у будь-якому з 40 наших wellness-центрів! А ви — бах і вже готові до такої відповідальності) Тільки в наших хамамах, соляних печерах, джакузі, масажних кабінетах і салонах краси ви почнете готуватися до життя мільйонера. Адже Sport Life знає секрет ідеального релаксу!

Приходьте до нас у клуби прямо сьогодні! А раптом удача посміхнеться саме вам?! А щоб перестрахуватися, забронюйте абонемент. Хай щастить!!!

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