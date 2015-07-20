На серфінгіста в прямому ефірі напала акула (відео)
00:19, 20 липня 2015Разное
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Професійний серфінгіст Мік Феннінг відбився від нападу великої білої акули в прямому ефірі під час фіналу змагань J-Bay Open на узбережжя ПАР.
Феннінг не отримав тілесних ушкоджень під час інциденту / twitter.com/AndrewConstance
Про це повідомляє Business Insider.
Акула напала на 34-річного спортсмена, коли той здійснював заплив у фіналі чемпіонату. Акула напала на серфінгіста зі спини, проте йому вдалося відбитися від хижака.
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Феннінг не отримав тілесних ушкоджень під час інциденту, однак був наляканий.
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